Policía investiga robo de cajero en Quito

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un robo de un cajero en Quito es investigado por la Policía Nacional después de que un grupo de encapuchados llegara hasta un dispensador de dinero ubicado en Alma Lojana, en el sur de la capital. Los agentes analizan los indicios recabados para establecer la identidad de ocho personas y tres vehículos que habrían participado en ese ataque.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 02:30 del 16 de octubre de 2026. Información preliminar señala que habitantes del sector escucharon una explosión y posteriormente observaron a los involucrados.

Robo de cajero en Quito ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con los datos preliminares policiales, los encapuchados se acercaron al cajero automático de una entidad bancaria con un auto, un camión y una moto.

Los tres vehículos habrían sido empleados para arrancar de la pared el dispensador y sustraerlo. Después del robo de cajero en Quito, partes del aparato quedaron esparcidas sobre la vereda de este sector residencial.

La información que brindaron desde la Fuerza Pública no precisó si la estructura de la vivienda donde se encontraba instalado el cajero sufrió daños tras la detonación.

Cámaras de seguridad fueron rociadas con pintura negra

Los agentes cercaron la zona y recogieron indicios relacionados con el hecho. Durante esas tareas identificaron que los atacantes habrían utilizado pintura negra en dos cámaras de seguridad ubicadas en el predio, sobre el cajero automático.

La Policía investiga esos indicios para determinar la identidad de las ocho personas que habrían intervenido en el robo de cajero en Quito, así como los tres vehículos relacionados con el hecho.

Alma Lojana registra preocupación de sus habitantes

El ataque causó alarma entre los moradores de Alma Lojana debido a los problemas de inseguridad mencionados en el sector.

En junio, residentes de la zona se unieron y quemaron una motocicleta en la que circulaban dos sospechosos, quienes eran señalados por robos frecuentes a personas del sector.

Mapa del sector Alma Lojana. Imagen: Google maps

Policía mantiene un plan de protección en Quito

Pese al hecho delictivo, Fidel Castro, jefe del distrito Manuela Sáenz de la Policía Nacional, al que pertenece Alma Lojana, señaló el 16 de octubre en Radio Vigía que el Plan de Protección para Quito ha permitido reducir las cifras de delitos en la ciudad.

Según el oficial, la parada de San Diego, en el sector de San Roque, y el Playón de La Marín, en el centro de la urbe, son sitios donde existe mayor cometimiento de robo a personas. Por ese motivo, indicó, se ha reforzado la presencia policial.

⟫https://t.co/c37IceeQVs |👮 En Esmeraldas los uniformados realizaron detonaciones controladas https://t.co/iBnx5TKjdy — El Comercio (@elcomerciocom) October 17, 2026

La investigación por el robo de cajero en Quito, mientras tanto, se concentra en los indicios recabados para identificar a los sospechosos. La Fuerza Pública no ha detallado la dirección que tomaron tras huir del lugar ni la cantidad de dinero que se habrían llevado. También se debe determinar si los agresores pertenecen o no a una banda delictiva.

Más información de seguridad