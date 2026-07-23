Policía explica supuesto móvil de la balacera cerca de una universidad en Cumbayá

La Policía explicó el supuesto móvil de la balacera cerca de una universidad en Cumbayá la noche del miércoles 22 de julio. El teniente coronel Christian Trujillo, jefe del Distrito de Tumbaco, dio a conocer este jueves 23 de julio de 2026 a qué delito apuntan los datos preliminares obtenidos de cámaras aledañas y testimonios de moradores.

El supuesto móvil de la balacera cerca de una universidad en Cumbayá

La Policía explicó que se recibió una alerta a través del ECU 911 con el reporte de un supuesto secuestro y una balacera en las inmediaciones de una universidad, ubicada en la avenida Francisco de Orellana, Cumbayá.

El teniente coronel Christian Trujillo, jefe del Distrito de Tumbaco, informó que la alerta se recibió aproximadamente a las 19:00 horas.

Cinco minutos después, unidades policiales llegaron al sitio. Los uniformados encontraron una motocicleta abandonada, lo que inicialmente llevó a considerar la posibilidad de un secuestro.

Descartan secuestro, se considera el robo

Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad y recabar versiones de moradores del sector, la hipótesis inicial cambió.

Según el oficial, una testigo indicó que se trató de un intento de robo a un vehículo de color negro.

“La información preliminar señala que, a la altura de la avenida Simón Bolívar, cerca de la universidad, habrían intentado interceptar a un ciudadano con el propósito de asaltarlo”, explicó Trujillo.

Detalles del ataque

La Policía detalló que el conductor del vehículo repelió el ataque con un arma de fuego. En la escena se levantaron dos vainas percutidas, que serán sometidas a análisis dentro de la investigación.

Las indagaciones apuntan a que tres motocicletas, cada una con un ocupante, intentaron interceptar al automóvil. Durante la huida, uno de los involucrados dejó abandonada la motocicleta.

Cámaras de seguridad y testimonios

“Estas circunstancias han sido corroboradas mediante las cámaras de seguridad aledañas al sector. Estaríamos hablando de un robo mediante asalto”, señaló el jefe policial.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado ubicar a la presunta víctima, mientras que la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes.

Estado de las víctimas y hallazgos

Además, Trujillo indicó que no se han registrado ingresos de personas heridas en hospitales de Tumbaco ni de Quito. Por lo tanto, se presume preliminarmente que no hubo lesionados.

“En primera instancia, la hipótesis es que no se trataría de un secuestro y tampoco tenemos heridos ni fallecidos”, afirmó.

Motocicleta abandonada

Respecto a la motocicleta abandonada, la Policía informó que será trasladada a los patios de la Policía Judicial. Las investigaciones determinaron que fue vendida en 2024.

Conclusiones preliminares

El oficial agregó que, según la experiencia policial, los secuestros suelen ejecutarse con vehículos y generalmente cerca de los lugares de trabajo de las víctimas.

Estos elementos no coinciden con las características observadas en este caso. La investigación permanece abierta para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en Tumbaco.

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