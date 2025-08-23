La Policía de Ecuador rescató a la hija de un concejal alterno de Guayaquil, la ciudad más poblada del país. Esto después de que fuera secuestrada el viernes 22 de agosto de 2025 junto a otras dos personas tras salir de su trabajo, confirmó este sábado 23 de agosto la institución.

Policía rescata a hija de concejal secuestrada en Guayaquil

La mujer es hija del actor y concejal Alberto Cajamarca, del partido Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, quien alertó del hecho en sus redes sociales la misma noche del viernes.

Santiago Gavilanes, jefe policial de Durán, un municipio vecino de Guayaquil que es uno de los más violentos del país, señaló que las víctimas habían sido llevadas hasta esa ciudad para robarles el dinero que tenían en sus cuentas bancarias. Además, para esconderlas con el objetivo de pedir más dinero a sus familias a cambio de dejarlas en libertad.

Las víctimas estaban en Durán

Los tres secuestrados fueron encontrados por agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) en Fincas Delia. Esta zona en las afueras de Durán no tiene servicios básicos y se ingresa por caminos de tierra que se inundan cada vez que llueve.

El sector se ha convertido en un centro de operaciones de los Chone Killers, una de las bandas criminales catalogadas como “terroristas” en el marco del “conflicto armado interno” que declaró en 2024 el presidente Daniel Noboa para combatir a estas organizaciones delictivas dedicadas principalmente al narcotráfico. Pero que en los últimos años también han empezado a secuestrar y extorsionar.

Gobierno mantiene conflicto armado interno contra el crimen organizado

El Gobierno ecuatoriano atribuye a la lucha por poder y territorio entre estas bandas la escalada de violencia que vive el país en los últimos años y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índices de homicidios.

En esta operación, la Policía capturó a tres hombres que, según Gavilanes, fueron “plenamente identificados por las víctimas”.

A estos individuos les incautaron dos vehículos y sus teléfonos móviles. En los dispositivos, de acuerdo al jefe policial, se encontraron los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas desde las cuentas de las víctimas.

“Es indescriptible lo vivido“, dijo Cajamarca la tarde de este sábado. Además, agradeció a la Policía y a la empresa municipal de seguridad de Guayaquil por “su inmediata acción”.

