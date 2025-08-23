El sonido de los disparos estremeció a los habitantes de la parroquia Crucita, en el cantón Portoviejo, en Manabí, la tarde del sábado 23 de agosto de 2025. Cinco hombres fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en el sector de Las Gilces, generando conmoción en la comunidad.

Sicarios interceptaron un vehículo en Crucita y dejaron cinco personas fallecidas

Según versiones preliminares, sujetos armados a bordo de un vehículo cerraron el paso a un auto gris y dispararon de manera indiscriminada contra sus ocupantes. El atentado ocurrió cerca de las 16:15 y dejó cinco víctimas mortales.

Escena del crimen conmocionan a los habitantes de Crucita

El vehículo de las víctimas quedó detenido a un costado de la vía, con múltiples impactos de bala en parabrisas y ventanas. Tres de los cuerpos quedaron en la parte trasera, mientras otros dos permanecían en los asientos delanteros. Varias de las víctimas presentaban heridas graves en el rostro.

Videos del ataque circularon en redes sociales

Imágenes del ataque se difundieron rápidamente en redes sociales. Los videos mostraron la crudeza de la masacre y aumentaron la alarma entre los habitantes de la parroquia costera.

Agentes de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas llegaron a la zona para acordonar el área y levantar evidencias. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Ola de violencia en Manabí

Este crimen se suma a la serie de hechos violentos que han golpeado a Manabí y otras provincias del país en los últimos meses. La masacre en Crucita refleja el incremento de la inseguridad y la presencia de estructuras delictivas que operan con violencia en la región.

