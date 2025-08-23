La Brigada de Caballería Blindada del Ejército retiró 23 cámaras de vigilancia que no contaban con autorización en Riobamba, Chimborazo. La operación militar se ejecutó en coordinación con la Gobernación de Chimborazo, el ECU911 y la Policía Nacional.

Las autoridades informaron que estos dispositivos funcionaban sin el aval del sistema nacional de seguridad, lo que representa un riesgo para la ciudadanía. El operativo se relaizó el pasado viernes 22 de agosto de 2025.

Cámaras de vigilancia no autorizadas

El Ejército señaló que el objetivo de este tipo de operativos es concienciar a la población sobre la importancia de obtener los permisos reglamentarios y evitar el uso indebido de equipos tecnológicos que pueden servir para actividades ilícitas.

El retiro de las cámaras se realizó en distintos sectores de Riobamba. Según los militares, este control permite garantizar que los sistemas de videovigilancia estén integrados al ECU911 y que respondan a los protocolos oficiales de seguridad.

De esa forma, se busca prevenir que organizaciones delictivas utilicen estos dispositivos para vigilar a la fuerza pública o planificar delitos.

Cuidado con estos dispositivos

El Ejército Ecuatoriano exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades denunciando la presencia de cámaras sospechosas o no autorizadas en los barrios.

Además, recordó que el trámite para instalar legalmente estos equipos debe realizarse ante el ECU911, entidad que centraliza la red de videovigilancia a escala nacional.

La Gobernación de Chimborazo destacó la coordinación interinstitucional alcanzada en este operativo. Según la institución, el trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas, Policía y autoridades civiles refuerza la capacidad de respuesta frente a las amenazas de seguridad que enfrenta la provincia.

Seguridad ciudadana

Este tipo de acciones se desarrollan en el marco del estado de excepción que rige en el país por la crisis de inseguridad. El Gobierno dispuso la intervención de Fuerzas Armadas y Policía en distintas provincias para garantizar el orden y controlar el accionar de grupos delictivos que han expandido su influencia en varias ciudades.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha intensificado las operaciones de control, tanto en urbes como en zonas rurales. Estas incluyen patrullajes conjuntos, requisas, allanamientos y el desmantelamiento de estructuras criminales.

El retiro de cámaras irregulares forma parte de esta estrategia de seguridad nacional, con la que se busca recuperar la tranquilidad ciudadana.

Informe extra: La videovigilancia

