La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Antisecuestros y Extorsión (Unase), realizó ocho operativos en diferentes provincias del país. Las acciones se desarrollaron el 20, 22 y 23 de agosto de 2025 y culminaron con la captura de 21 personas presuntamente vinculadas a secuestros y extorsiones, señaló la entidad este sábado 23 de agosto.

Entre los detenidos figura un adolescente y siete ciudadanos con antecedentes por delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, extorsión y robo. Las operaciones se ejecutaron en Guayas, Manabí, El Oro y Santa Elena, tras denuncias ciudadanas que alertaron a las autoridades.

Víctimas liberadas y evidencias incautadas

Los resultados incluyeron la liberación de dos víctimas, la incautación de 18 teléfonos celulares, 400 gramos de marihuana, 35 cartuchos, comprobantes de pago, misivas extorsivas, además de la retención de tres vehículos y dos motocicletas. La Policía evitó que los grupos criminales recibieran cerca de 93 000 dólares por extorsiones.

Con estas acciones, se afectó a estructuras delictivas como ‘La Mafia‘, ‘Los Lobos’ y ‘Chone Killers’, que han mantenido operaciones de extorsión y amenazas contra empresarios, comerciantes y ciudadanos comunes.

Casos destacados

En el Operativo Libertad 668, agentes capturaron en Manabí a alias ‘Bandido’, con antecedentes por delincuencia organizada y asesinato, que dirigía ataques extorsivos desde el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo.

En el Operativo Libertad 675, la Unase rescató a dos estudiantes secuestrados en Durán. Los agentes capturaron a tres sospechosos con antecedentes por robo y extorsión, incautando vehículos y teléfonos.

En el Operativo Libertad 674, la Policía detuvo a cuatro presuntos extorsionadores en Durán, entre ellos un militar en servicio activo señalado como responsable de exigir 20 000 dólares a un agricultor mediante llamadas y mensajes intimidatorios.

Resultados en 2025

En lo que va del 2025, la Unase ejecutó 530 operativos contra secuestro, con 412 detenidos y 685 víctimas liberadas, evitando pagos superiores a 59 millones de dólares.

Para los casos de extorsión, se realizaron 441 operativos que dejaron 1 220 detenidos y frustraron pagos por más de 3 millones de dólares.

En total, entre secuestro y extorsión, se registran 971 operativos, con 1 632 detenidos, de los cuales 527 pertenecen a grupos delictivos como ‘Los Choneros’, ‘Los Lobos’ y ‘Tiguerones’. También se incautaron 177 armas de fuego, 3 086 cartuchos, 1 828 celulares, 142 vehículos y 164 motocicletas.

