9 personas a juicio por supuesta trata de personas para conflictos armados

Redacción Elcomercio.com

Nueve personas fueron llamadas a juicio por la jueza de la Unidad Judicial Penal, Ana Cristina Guerrón, por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armado.

Los enjuiciados son: Omar C., Ernesto F., Carlos C., Silverio C., Nelly Y., Gabriela G., Juan B. y Alexis M.

La diligencia se desarrolló el 7, 8 y 10 de noviembre. En la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se resolvieron los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia. La Magistrada declaró la validez procesal de todo lo actuado por la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La fiscal Ana Elizabeth Hidalgo presentó entre los elementos de convicción la asistencia penal internacional remitida por la Fiscalía de Colombia, a través de cual se envió información sobre el grupo disidente denominado ‘Segunda Marquetali’, en la que se señala el territorio donde opera. Además, los detalles de vigilancias y seguimientos realizados a tres de los acusados en Ecuador, con los que se evidenciaría la existencia de reuniones con los jefes de este grupo disidente del vecino país.

También se establecieron los desplazamientos que tenían desde Ecuador hasta Colombia y su posterior llegada a Arauca, frontera con Venezuela, y la ruta técnica de los teléfonos celulares, y el análisis de la información de las comunicaciones con los líderes guerrilleros.

A estos elementos se sumaron los movimientos migratorios de los acusados y de las víctimas, versiones de las víctimas, análisis telefónicos, informes de pericias psicológicas y de entorno social, pericias de cotejamiento de voces, pericias de audio, video y afines de los teléfonos celulares incautados a los acusados en los allanamientos efectuados, pericias informáticas de equipos electrónicos, informaciones de redes sociales, enlaces de páginas web y demás plataformas informáticas.

La Jueza, además, ratificó las medidas cautelares que pesan sobre todos los procesados.

Nelly Y., Juan Carlos B., Omar C., Carlos C. y Silverio C. continúan cumpliendo prisión preventiva. A Ernesto F., Gabriela G. y Alexis M. se les ordenó libertad, mediante acciones constitucionales de hábeas corpus.

Mientras que a todos los procesados se les impuso la medida cautelar de prohibición de enajenar bienes e inmovilización de cuentas.

Los hechos que son investigados

Fiscalía investiga, desde el 11 agosto de 2021, la existencia de una organización dedicada a la trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la Ley.

Sus integrantes serían nueve ecuatorianos que se habrían dedicado a la captación, transporte, traslado, retención o recibimiento de sus víctimas, las cuales habrían sido seleccionadas en las comunidades indígenas de la sierra-centro ecuatoriana, para luego trasladarlos hasta el departamento de Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La finalidad de esta organización sería el adiestramiento paramilitar con el Grupo Armado Organizado Residual GAOR de la 'Segunda Marquetalia', cuyo líder era alias “El Paisa”, quien falleció en diciembre del año pasado, y sus miembros, exintegrantes de la disidencia de las FARC.

Tres personas reclutadas por esta organización se encuentran desaparecidas.

Según la investigación, las víctimas fueron engañadas por los miembros de este grupo, con la idea de que irían a una capacitación de liderazgo en Argentina y México, y luego a Colombia, a través de pasos fronterizos vía terrestre, aérea y fluvial. La oferta de dicha capacitación incluía el pago de una mensualidad de 400 dólares, que nunca se concretó.

