Pasajero español es detenido en el aeropuerto de Guayaquil con 19,7 kilos de cocaína

Un pasajero español quedó detenido en Guayaquil luego de que la Policía Nacional encontrara 19,7 kilos de cocaína en su equipaje. El operativo se realizó en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, como parte de una acción antinarcóticos denominada “Español I”.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de la operación este lunes 17 de agosto de 2026. La Policía identificó al ciudadano español Maldonado Medina Saul como propietario de la maleta que contenía la droga. El pasajero tenía previsto viajar en un vuelo con destino final a Madrid.

Un can alertó sobre la maleta en el control en el aeropuerto

Los agentes realizaron una inspección en el aeropuerto antes del viaje. Durante el procedimiento, un can de la Policía detectó una alerta en una de las maletas. El equipaje pertenecía a Maldonado Medina Saul, quien se disponía a abordar el vuelo hacia Madrid.

Tras la alerta, los uniformados revisaron la maleta. En su interior encontraron 20 paquetes que contenían cocaína. El peso total de la sustancia alcanzó los 19,7 kilogramos.

La Policía determinó que esa cantidad de droga equivale a 197 020 dosis. El hallazgo permitió a los agentes detener al pasajero español durante el operativo.

La acción se desarrolló en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. La institución ejecutó el procedimiento como parte de sus labores antinarcóticos en la terminal aérea.

Policía incautó droga y otros indicios

Además de los 19,7 kilos de cocaína, los agentes encontraron otros indicios durante el procedimiento. Entre los elementos registrados constan un teléfono celular, un GPS y dinero en efectivo.

La Policía también tomó como indicios el pasaporte del ciudadano español, su ‘boarding pass’ y el equipaje en el que transportaba los 20 paquetes con cocaína.

El operativo Español I permitió así identificar la droga antes de que el pasajero emprendiera el viaje hacia Madrid. La intervención ocurrió luego de que la inspección canina alertara sobre la maleta.

John Reimberg difundió los resultados del procedimiento este lunes 17 de agosto. El ministro señaló que la Policía Nacional continúa con su trabajo contra el narcotráfico.

La operación dejó como resultado la incautación de 19,7 kilos de cocaína, equivalentes a 197 020 dosis, además de los demás indicios encontrados durante la inspección. El pasajero español quedó involucrado en el procedimiento tras la revisión de su equipaje en la terminal aérea de Guayaquil.

OPERACIÓN “ESPAÑOL I”

PASAJERO ESPAÑOL ES APRESADO CON 19.7 KG DE DROGA EN GUAYAQUIL.



La operación fue ejecutada por la Policía Nacional, ejecutó un operativo antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, donde luego de una inspección canina alertó… pic.twitter.com/61PuLquZYn — John Reimberg (@JohnReimberg) August 17, 2026

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