La Policía Nacional dio a conocer las labores investigativas que se desarrollaron en el Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Operativos de control antinarcóticos
Del 11 al 17 de agosto, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, ejecutó 10 operaciones de control antinarcóticos en distintos sectores de Quito.
Estas operaciones dejaron como resultado la aprehensión de 20 personas, quienes estarían involucrados en el supuesto delito de tráfico de drogas.
En los operativos, se realizaron intervenciones basadas en técnicas de gestión investigativa y la georreferenciación del delito. Mediante ellas, 20 personas de nacionalidad extranjera y ecuatorianos fueron aprehendidas por aparente acopio, distribución y venta de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.
Además, se recogieron pruebas vinculantes con el delito:
- 9 kilos 495 gramos de marihuana y cocaína
- 03 armas de fuego
- 19 cartuchos
- 14 celulares
- 1 vehículo
- 1 motocicleta
- 114 dólares en efectivo
Los aprehendidos son:
- Cruz M. Q.;
- Agustín Gregorio B. T., registra varias detenciones por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, receptación, robo, homicidio y lesiones;
- Franklin Xavier G. M., detenido por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización;
- Sheyla Estefanía M. P.;
- Cristopher Omar V. M., con antecedentes por homicidio, asesinato;
- Jhonny Gonzalo B. S., detenido robo y tráfico ilícito;
- Jenifer Margoth P. P.;
- María Verónica S. M., detenida por tráfico ilícito y asociación ilícita;
- Jenny Patricia H. T.;
- Alexander Francisco C. Y.;
- Álvaro Daniel A. G.;
- Orlando Enrique A. C.;
- Ricardo Xavier T., con detenciones por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización;
- Gabriela Alejandra P. U.;
- Alexon Anthony J., detenido por incumplimiento de Decisiones Legítimas de Autoridad Competente;
- Harol Gabriel J. C.;
- Wilson Andrés G. B., con antecedentes por robo y tráfico ilícito de sustancias, homicidio, delincuencia organizada y receptación;
- Christian Patricio P. V., con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias, asesinato;
- Fernando Alexander A. Y. (extranjero);
- Argensola M. B. (extranjero).
