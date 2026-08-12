Mujer conducía camión con paquetes de cocaína denominados ‘Messi’ y ‘Haaland’ en Tulcán

Una mujer que conducía un camión en Tulcán, provincia del Carchi, es procesada por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala. En el vehículo, la Policía encontró un doble fondo con 370 paquetes que contenían cocaína, identificados con los nombres de los futbolistas “Messi” y “Haaland”.

Procesan a la mujer que conducía camión en Tulcán con paquetes de cocaína denominados ‘Messi’ y ‘Haaland’

Una mujer identificada como María Camila R. C. es procesada por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala, en Tulcán, Carchi, provincia fronteriza con Colombia.

Esto, luego de que la Policía encontrara 469,6 kilos de cocaína ocultos en un camión, en Tulcán, provincia del Carchi.

Con base en los elementos presentados por la Fiscalía, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Tulcán dictó prisión preventiva contra la procesada.

Además, notificó el inicio de la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 30 días.

La cocaína estaba oculta en una caleta

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del 10 de agosto de 2026, cuando las autoridades ejecutaron un operativo móvil antidrogas en el sector de Guagua Negro, en el límite sur de Tulcán.

Los agentes interceptaron un camión y, durante el registro, encontraron dos teléfonos celulares en poder de la conductora. Según la Fiscalía, la mujer mostró una actitud nerviosa e inusual durante el procedimiento.

Una caleta en la plataforma del camión ocultaba los 469,6 kilos de cocaína en paquetes

Los uniformados también detectaron una modificación tipo caleta en la plataforma del vehículo. Por esta razón, el camión y la conductora fueron trasladados hasta la Unidad Antinarcóticos del Carchi para verificar el contenido del doble fondo.

En el interior de la caleta se encontraron 31 paquetes rectangulares identificados con el nombre “MESSI” y otros 339 paquetes con el nombre “HAALAND”.

Los peritajes de identificación determinaron que la sustancia contenida en los paquetes era cocaína. El peso total fue de 469,6 kilos.

CARCHI

370 BLOQUES DE DROGA DECOMISADOS EN TULCÁN.



El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el sector Guagua Negro, en Tulcán donde fue interceptado un camión que contenía 370 bloques de cocaína en un doble fondo dentro del vehículo. Una ciudadana colombiana, María… pic.twitter.com/1ToYWzVOmy — John Reimberg (@JohnReimberg) August 11, 2026

Fiscalía formuló cargos

Con estos antecedentes, la fiscal de turno formuló cargos contra María Camila R. C. Durante la audiencia se presentaron, entre otros elementos, el acta de indicios y evidencias, el parte de aprehensión, el informe de pesaje e identificación de las sustancias y las versiones recabadas durante la investigación.

El juez dispuso la prisión preventiva y estableció que la instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.

¿Qué establece la ley?

El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala está contemplado en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La investigación continuará durante la etapa de instrucción fiscal para determinar las circunstancias del caso y la eventual responsabilidad de la procesada.Tu prueba Premium ha finalizado

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