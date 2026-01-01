Manta vivió una nueva noche de terror este miércoles 31 de diciembre de 2025, durante los festejos por el fin de año. Una masacre dejó al menos seis personas asesinadas.

Nueva masacre en Manta durante festejos de fin de año

Una familia celebraba los últimos minutos del 2025 en los exteriores de una vivienda en el barrio Nueva Esperanza, en el sur de la parroquia Eloy Alfaro, cuando desconocidos los sorprendieron con una ráfaga de tiros.

El ataque armado se dirigió contra unas 20 personas reunidas en el lugar. La Policía Nacional confirmó que seis personas fueron asesinadas y 11 resultaron con heridos de bala.

Menores de edad entre las personas asesinadas

Se conoce que entre las víctimas constan dos menores de edad y una mujer embarazada.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar luego de varios minutos. Los paramédicos trasladaron a los afectados en ambulancias a un centro de salud y al hospital de Manta.

La atención se retrasó por el colapso del servicio de salud en el centro médico.

En redes sociales circularon videos en los que se observa como las víctimas quedaron tendidas en el suelo, en medio de la desesperación de sus familiares.

La Policía limitó la zona con cintas de seguridad y recogió los primeros indicios. Hasta el momento se desconocen las motivaciones de este fatal ataque armado.

Ataque armado dejó una ‘viuda’ asesinada en Manta

Horas antes de este hecho, otro ataque similar ocurrió en la ciudad.

Un grupo de jóvenes disfrazados de las tradicionales ‘viudas’ bailaban en la calle cuando hombres armados se acercaron y dispararon a quemarropa.

El atentado fue dirigido hacia Miguel R., de 25 años, quien recibió al menos 10 impactos de bala.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron del lugar. Los acompañantes del joven resultaron ilesos.

El ataque armado se produjo en el barrio Miraflores, en el sector del puente de La Ensenadita, alrededor de las 15:00.

Con los recientes asesinatos, el Distrito de Manta cerró el 2025 con 519 muertes violentas.