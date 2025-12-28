Matanza en Puerto López deja seis fallecidos, entre ellos una bebé

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Una matanza en Puerto López, cantón manabita, dejó al menos seis personas asesinadas, entre ellas una bebé de dos años.

El hecho ocurrió en un ataque armado registrado cerca del muelle turístico, que es una zona clave para la actividad pesquera y comercial.

Según información del ECU 911, las alertas por el tiroteo en Puerto López se registraron pasadas las 09:00 de este domingo 28 de diciembre.

Testigos relataron que hombres armados abrieron fuego de forma indiscriminada, generando pánico entre residentes, turistas y comerciantes que se encontraban en el sector, informó la Policía.

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Comercios cerrados y ciudadanos en alerta

Tras la balacera en Manabí, varios negocios y restaurantes cerraron sus puertas de manera inmediata, reportaron los habitante de Puerto López.

Las autoridades aún no confirman el número exacto de afectados.

Escalada de violencia en Puerto López

Este hecho de violencia en Manabí se suma a otros previos ocurridos el sábado 27 de diciembre, cuando dos hermanos fueron asesinados dentro de un consultorio médico en el centro del cantón Puerto López.

La Policía atribuye de forma preliminar estos crímenes a enfrentamientos entre bandas delictivas, situación que mantiene en zozobra a la población.

La investigación de Policía en Puerto López

La Policía ejecuta operativos focalizados en varios puntos de ingreso y salida de Manabi, con énfasis en el cantón Puerto López.

Las unidades investigativas trabajan en varias líneas de investigación y lograron ubicar una motocicleta que habría sido utilizada por uno de los delincuentes. El vehículo constaba como robado.

De forma paralela, se desarrollan allanamientos con el objetivo de localizar y capturar a los implicados, señalados de generar temor y zozobra entre los habitantes de Puerto López.

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