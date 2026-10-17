Lo que se sabe de la muerte de un abogado tras un evento artístico en Portoviejo

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Juan Pablo M. S., abogado de profesión, falleció la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026, tras resultar herido en un presunto incidente con agentes de la Policía en Portoviejo, Manabí. El hecho ocurrió luego de un espectáculo artístico organizado por las fiestas de Independencia de la ciudad.

Sus familiares señalan a un agente policial como presunto responsable y exigen que se investiguen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. La Policía Nacional se pronunció sobre este caso.

Lo que se conoce del fallecimiento del abogado en Portoviejo

Según allegados a la víctima, el hecho ocurrió cuando agentes policiales comenzaron a dispersar a la multitud, tras la conclusión del evento deniminado ‘El Avenidazo’. En esas circunstancias, Juan Pablo habría sido víctima de una presunta agresión física que le provocó una herida de bala en la cabeza y lesiones en una de sus piernas.

El abogado fue trasladado de emergencia a una casa de salud, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Policía Ecuador se pronunció tras fallecimiento de abogado

En un comunicado publicado la tarde de este sábado 17 de octubre, la Policía Nacional informó que se inició una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Aseguraron que personal especializado de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), en coordinación con la Fiscalía, realiza las diligencias correspondientes para recabar y analizar los elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades, conforme a la Ley.

“La Policía Nacional garantiza su colaboración con las instancias competentes para que la investigación se desarrolle de manera objetiva, técnica e imparcial”, expresaron en el comunicado.

Operativo policial en evento artístico de Portoviejo

La Policía Nacional desplegó un total de 189 servidores policiales durante el evento masivo El Avenidazo 2026, desarrollado en Portoviejo. El operativo formó parte de un dispositivo de seguridad orientado a “garantizar el orden público y la protección de los asistentes durante la jornada”.

Según informó la institución, el contingente ejecutó acciones coordinadas de prevención, control e investigación, con presencia permanente en los distintos puntos de concentración. La Policía señaló que el despliegue permitió fortalecer las labores de vigilancia y contribuir al desarrollo seguro del evento, mediante una estrategia basada en la coordinación operativa y la seguridad ciudadana.

🚔 189 SERVIDORES POLICIALES DESPLEGADOS DURANTE EL AVENIDAZO 2026 En #Portoviejo, la #PolicíaEcuador ejecutó un despliegue operativo durante #ElAvenidazo2026, mediante el trabajo coordinado durante este evento de concentración masiva. Con firmeza, coordinación y presencia operativa, fortalecimos las acciones de prevención, control e investigación para contribuir a la seguridad ciudadana y al mantenimiento del orden público. 📹 Conoce aquí más detalles. #PolicíaEcuador #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador Zona 4 – Manabí – Sto Domingo (@PoliciaEcZona4) October 17, 2026

Muerte de un abogado en Portoviejo; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué se sabe de la muerte del abogado Juan Pablo M. S. en Portoviejo? Juan Pablo M. S., abogado, falleció la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026, tras resultar herido en un presunto incidente con agentes de la Policía en Portoviejo, Manabí.

El hecho ocurrió después del espectáculo artístico El Avenidazo 2026, organizado por las fiestas de Independencia de la ciudad. Según allegados, el abogado sufrió una herida de bala en la cabeza y lesiones en una pierna. Fue trasladado a una casa de salud, donde murió debido a la gravedad de sus heridas. ❓ ¿Cómo ocurrió el presunto incidente que provocó la muerte de Juan Pablo M. S. en Portoviejo? Según allegados a la víctima, el incidente ocurrió cuando agentes policiales comenzaron a dispersar a la multitud tras la conclusión de El Avenidazo 2026.

Los familiares señalan a un agente policial como presunto responsable y solicitan que se esclarezcan las circunstancias de la agresión. La versión sobre lo ocurrido deberá contrastarse con los resultados de las investigaciones oficiales. ❓ ¿Qué dijo la Policía Nacional sobre la muerte del abogado en Portoviejo? La Policía Nacional informó que inició una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las eventuales responsabilidades.

En un comunicado publicado el sábado 17 de octubre de 2026, la institución indicó que personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), en coordinación con la Fiscalía, realiza las diligencias para recabar y analizar los elementos del caso. ❓ ¿Cuántos policías participaron en el operativo de seguridad de El Avenidazo 2026 en Portoviejo? La Policía Nacional desplegó 189 servidores policiales durante el evento masivo El Avenidazo 2026, en Portoviejo.

Según la institución, el operativo contempló acciones de prevención, control e investigación, con presencia en los puntos de concentración para mantener el orden público y proteger a los asistentes durante las fiestas de Independencia de la ciudad. ❓ ¿Quién investiga la muerte del abogado tras el evento El Avenidazo 2026 en Portoviejo? La investigación está a cargo de personal especializado de la Dinased, en coordinación con la Fiscalía.

Las diligencias buscan recopilar y analizar evidencias para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades conforme a la ley. La Policía Nacional aseguró que colaborará con las autoridades para que el proceso se desarrolle de manera objetiva, técnica e imparcial.

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