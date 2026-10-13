Lo que se sabe del guardia detenido que mató a un joven que hacía grafitis en Quito

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Diego Guerrero, de 32 años, murió después de recibir impactos de bala en la cabeza durante un hecho ocurrido cerca de las 04:00 del sábado 10 de octubre de 2026, en la avenida de los Shyris y Bélgica, en el sector de la Plaza Argentina, al norte de Quito. Otros dos jóvenes resultaron heridos.

El grupo había llegado desde Pifo para realizar grafitis en una construcción. Según el parte policial, cuando intentaban retirarse en un vehículo, un guardia de seguridad privada habría disparado contra el automotor.

Cómo ocurrió el ataque a los jóvenes que hacían grafitis en Quito

Los jóvenes salieron del sector y avanzaron por el túnel Guayasamín hasta Miravalle. En ese lugar, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico y pidieron ayuda a un taxista para trasladar a los heridos a una casa de salud. Guerrero murió posteriormente en un hospital.

🚨 𝐔𝐍 𝐀𝐏𝐑𝐄𝐇𝐄𝐍𝐃𝐈𝐃𝐎 𝐏𝐎𝐑 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐇𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐃𝐈𝐎 📍 Quito | Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, la Policía Nacional, a través de la DINASED, investiga un hecho violento que dejó una persona fallecida y dos heridas por impactos de arma de fuego. 🎯 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 🔹 1 aprehendido 🔹 1 arma de fuego tipo escopeta 🔹4 cartuchos percutidos 🔹 2 celulares 🔹 4 perdigones 🔹 1 vehículo 🔹 1 dispositivo USB con videos — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) October 11, 2026

La información policial señala que uno de los jóvenes recibió heridas en la espalda y que el tercero también resultó lesionado. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Detienen a guardia investigado por la muerte de Diego Guerrero

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) identificaron al presunto responsable como Anthony S., de 25 años.

Fue localizado en un establecimiento comercial del sector Bicentenario y detenido por su presunta participación en el hecho. Quedó a órdenes de las autoridades para el proceso correspondiente por el supuesto delito de homicidio.

Entre los indicios levantados constan una escopeta, cuatro cartuchos percutidos, dos celulares, cuatro perdigones, el vehículo y una memoria USB con videos. Estos elementos serán sometidos a pericias para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Guardia mató a un joven que realizaba un grafiti en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Diego Guerrero en el sector de la Plaza Argentina? Diego Guerrero, de 32 años, murió después de recibir impactos de bala en la cabeza durante un hecho ocurrido cerca de las 04:00 del sábado 10 de octubre de 2026.

El grupo había llegado desde Pifo para realizar grafitis en una construcción ubicada en la avenida de los Shyris y Bélgica, al norte de Quito. ❓¿Quién habría disparado contra el vehículo en el que viajaban los jóvenes? Según el parte policial, un guardia de seguridad privada habría disparado contra el automotor cuando los jóvenes intentaban retirarse del lugar.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos y la responsabilidad de las personas involucradas. ❓¿Qué pasó después de que los jóvenes salieron del sector? El grupo avanzó por el túnel Guayasamín hasta Miravalle, donde el vehículo sufrió un desperfecto mecánico.

Después pidieron ayuda a un taxista para trasladar a los heridos a una casa de salud. Diego Guerrero murió posteriormente en el Hospital de los Valles. ❓¿Quién fue detenido por la muerte de Diego Guerrero? La Dinased identificó como presunto responsable a Anthony S., de 25 años.

El sospechoso fue localizado en un establecimiento comercial del sector Bicentenario y quedó a órdenes de las autoridades por el presunto delito de homicidio. ❓¿Qué indicios encontró la Policía durante la investigación? Entre los elementos levantados constan una escopeta, cuatro cartuchos percutidos, dos celulares, cuatro perdigones, el vehículo y una memoria USB con videos.

Estos indicios serán sometidos a pericias para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades.

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