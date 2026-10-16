Shyare Andrade llegó a Portoviejo y recibió una caravana bajo la lluvia

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Shyare Andrade, reina de Ecuador, regresó a su natal Portoviejo, en la provincia de Manabí, luego de su participación en el certamen Miss Grand en medio de la lluvia. Su llegada convocó a ciudadanos que organizaron una caravana de bienvenida para acompañarla en su retorno a la capital manabita.

La lluvia no impidió que sus seguidores salieran a las calles para recibirla. La caravana marcó un momento especial para Andrade, quien volvió a su ciudad de origen en medio de muestras de afecto y entusiasmo.

El recibimiento también despertó interés en redes sociales, donde los ciudadanos compartieron imágenes y videos de la llegada. Las publicaciones permiten observar parte del ambiente que acompañó el retorno de la reina a Portoviejo.

Una caravana acompañó la llegada de Shyare Andrade

La llegada de Shyare Andrade reunió a personas que acudieron para darle la bienvenida en su ciudad natal. Los vehículos de la caravana recorrieron las calles bajo la lluvia, en una escena que destacó el entusiasmo de quienes esperaban su retorno.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran el ambiente de celebración y la presencia de personas que buscaron acompañar a la reina durante este momento.

Por ahora, no existen detalles confirmados sobre la ruta completa de la caravana, el número de participantes ni la agenda de actividades que Andrade cumplirá durante su estadía en Portoviejo.

Portoviejo recibió a su reina en medio de la lluvia

Portoviejo, capital de Manabí, es la ciudad natal de Shyare Andrade. Su regreso despertó muestras de apoyo de ciudadanos que acudieron a las calles para recibirla, incluso con las condiciones climáticas adversas.

La lluvia acompañó el recorrido y dio un marco particular a la bienvenida. Para los asistentes, la caravana representó una oportunidad para expresar su respaldo y celebrar el retorno de una figura que mantiene vínculos con la ciudad.

Las publicaciones ciudadanas también reflejan el interés que generan estos actos de recibimiento en espacios públicos, donde vecinos y seguidores comparten fotografías y videos para mostrar el ambiente de la jornada.

La gente que está en el aeropuerto esperando la llegada de Shyaré Andrade estan que gritan para botar a Dieter Hoffman para que no la entreviste y no le empiece a preguntar cosas polémicas, la gente la quiere tanto que no quiere que pase más malos ratos.(Tampoco quieren a Lazito) pic.twitter.com/MVWpVUuYu4 — Dory (@MelaniieAllStar) October 15, 2026

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