Militares allanan hacienda Guayacanes vinculada a actividades ilícitas en Daule

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Ejército Ecuatoriano realizó un operativo en la hacienda Guayacanes, ubicada en el sector de la vía Las Lojas, en el cantón Daule, Guayas. Los militares allanaron el inmueble como parte de las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas en la zona. Según información preliminar, la propiedad tendría vínculos con actividades ilícitas atribuidas a una estructura criminal.

La hacienda aparece relacionada con Jinson E. Trujillo G., alias ‘Gran Jefe’, quien fue aprehendido el pasado 24 de septiembre en la urbanización Isla Mocolí. Las autoridades señalan al ciudadano como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, el inmueble habría cumplido un papel estratégico para la organización.

Dos personas fueron aprehendidas durante el operativo

Según la información preliminar, la hacienda Guayacanes habría funcionado como un lugar para planificar actividades delictivas, coordinar atentados y sicariatos y almacenar sustancias sujetas a fiscalización. Los militares también encontraron indicios relacionados con el almacenamiento de armas y la preparación de otras acciones ilícitas.

El inmueble habría servido además como punto de reunión, coordinación y apoyo logístico para la estructura criminal. Durante la intervención, el personal del Ejército aprehendió a dos ciudadanos: Cambisaca M. Marco A. y Luis N. Manso G.

Los militares entregaron a los dos ciudadanos a las autoridades competentes. Ellos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La operación permitió decomisar varias armas y municiones. Entre el material encontrado consta un fusil M4, calibre 5,56 mm, y una pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm. También se decomisó una pistola calibre 9 mm.

El listado incluye 75 municiones calibre 5,56 mm, 43 municiones calibre 9 mm y 23 municiones calibre 5,7 × 28 mm. Los militares además encontraron cuatro perdigones.

Este es el material decomisado

El operativo también permitió localizar cargadores y equipos relacionados con las armas y las comunicaciones. El material decomisado quedó registrado de la siguiente manera:

Un fusil M4, calibre 5,56 mm.

Una pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm.

Una pistola, calibre 9 mm.

75 municiones, calibre 5,56 mm.

43 municiones, calibre 9 mm.

23 municiones, calibre 5,7 × 28 mm.

Cuatro perdigones.

Dos cargadores para fusil, calibre 5,56 mm.

Dos cargadores para pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm.

Cuatro cargadores para pistola, calibre 9 mm.

Dos cargadores de radios de comunicación.

Siete cuadrones, marca HMT.

El Ejército señaló que la intervención forma parte de sus operaciones en el sector de la vía Las Lojas, en Daule. La institución relacionó el allanamiento con las actividades que presuntamente se desarrollaban en la hacienda Guayacanes.

La información preliminar establece que el inmueble habría permitido a la estructura criminal reunir a sus integrantes, coordinar acciones y mantener apoyo logístico para sus actividades. El operativo también permitió la aprehensión de los dos ciudadanos y el decomiso del armamento, las municiones, los cargadores, los equipos de comunicación y los vehículos tipo cuadrón.

El Ejército Ecuatoriano indicó que estas acciones forman parte de su trabajo para contribuir a la seguridad ciudadana y controlar actividades ilícitas.

𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐮𝐚𝐲𝐚𝐜𝐚𝐧𝐞𝐬, 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐮𝐥𝐞 #Guayas | El Ejército Ecuatoriano, como parte de @FFAAECUADOR , ejecutó operaciones militares en el sector de la vía Las Lojas, cantón Daule, provincia del Guayas, durante el allanamiento de la hacienda Guayacanes, vinculada al ciudadano Jinson E. Trujillo G., alias “Gran Jefe”, aprehendido el pasado 24 de septiembre en la urbanización Isla Mocolí, señalado como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La hacienda habría servido para planificar actividades delictivas, coordinar atentados y sicariatos, así como para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización, almacenamiento de armas y preparación de otras acciones ilícitas, constituyéndose en un posible centro estratégico para las operaciones de la organización. Durante la operación militar, el personal del Ejército realizó la aprehensión de dos ciudadanos, Cambisaca M. Marco A. y Luis N. Manso G., quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones. Como resultado de la intervención, se obtuvo el siguiente material decomisado: •1 fusil M4, calibre 5,56 mm. •1 pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm. •1 pistola, calibre 9 mm.. •75 municiones, calibre 5,56 mm. •43 municiones, calibre 9 mm. •23 municiones, calibre 5,7 × 28 mm. •4 perdigones. •2 cargadores para fusil, calibre 5,56 mm. •2 cargadores para pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm. •4 cargadores para pistola, calibre 9 mm. •2 cargadores de radios de comunicación. •7 cuadrones, marca HMT. De acuerdo con información preliminar, el inmueble habría sido utilizado como punto de reunión, coordinación y apoyo logístico de la estructura criminal. Estas acciones evidencian el compromiso del Ejército Ecuatoriano con la seguridad ciudadana y el control de actividades ilícitas. #EjércitoECU — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 6, 2026

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