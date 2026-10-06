Militares allanan hacienda Guayacanes vinculada a actividades ilícitas en Daule

El inmueble habría funcionado como punto de reunión, coordinación y apoyo logístico para una estructura criminal.

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El Ejército Ecuatoriano realizó un operativo en la hacienda Guayacanes, ubicada en el sector de la vía Las Lojas, en el cantón Daule, Guayas. Los militares allanaron el inmueble como parte de las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas en la zona. Según información preliminar, la propiedad tendría vínculos con actividades ilícitas atribuidas a una estructura criminal.

La hacienda aparece relacionada con Jinson E. Trujillo G., alias ‘Gran Jefe’, quien fue aprehendido el pasado 24 de septiembre en la urbanización Isla Mocolí. Las autoridades señalan al ciudadano como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, el inmueble habría cumplido un papel estratégico para la organización.

Dos personas fueron aprehendidas durante el operativo

Según la información preliminar, la hacienda Guayacanes habría funcionado como un lugar para planificar actividades delictivas, coordinar atentados y sicariatos y almacenar sustancias sujetas a fiscalización. Los militares también encontraron indicios relacionados con el almacenamiento de armas y la preparación de otras acciones ilícitas.

El inmueble habría servido además como punto de reunión, coordinación y apoyo logístico para la estructura criminal. Durante la intervención, el personal del Ejército aprehendió a dos ciudadanos: Cambisaca M. Marco A. y Luis N. Manso G.

Los militares entregaron a los dos ciudadanos a las autoridades competentes. Ellos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La operación permitió decomisar varias armas y municiones. Entre el material encontrado consta un fusil M4, calibre 5,56 mm, y una pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm. También se decomisó una pistola calibre 9 mm.

El listado incluye 75 municiones calibre 5,56 mm, 43 municiones calibre 9 mm y 23 municiones calibre 5,7 × 28 mm. Los militares además encontraron cuatro perdigones.

Este es el material decomisado

El operativo también permitió localizar cargadores y equipos relacionados con las armas y las comunicaciones. El material decomisado quedó registrado de la siguiente manera:

  • Un fusil M4, calibre 5,56 mm.
  • Una pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm.
  • Una pistola, calibre 9 mm.
  • 75 municiones, calibre 5,56 mm.
  • 43 municiones, calibre 9 mm.
  • 23 municiones, calibre 5,7 × 28 mm.
  • Cuatro perdigones.
  • Dos cargadores para fusil, calibre 5,56 mm.
  • Dos cargadores para pistola FN Five-seveN, calibre 5,7 × 28 mm.
  • Cuatro cargadores para pistola, calibre 9 mm.
  • Dos cargadores de radios de comunicación.
  • Siete cuadrones, marca HMT.

El Ejército señaló que la intervención forma parte de sus operaciones en el sector de la vía Las Lojas, en Daule. La institución relacionó el allanamiento con las actividades que presuntamente se desarrollaban en la hacienda Guayacanes.

La información preliminar establece que el inmueble habría permitido a la estructura criminal reunir a sus integrantes, coordinar acciones y mantener apoyo logístico para sus actividades. El operativo también permitió la aprehensión de los dos ciudadanos y el decomiso del armamento, las municiones, los cargadores, los equipos de comunicación y los vehículos tipo cuadrón.

El Ejército Ecuatoriano indicó que estas acciones forman parte de su trabajo para contribuir a la seguridad ciudadana y controlar actividades ilícitas.

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