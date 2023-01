Madre de María Belén Bernal dice que audio que su hija grabó antes del femicidio fue 'manipulado'

Elizabeth Otavalo considera que el audio que dejó su hija, María Belén Bernal, fue manipulado. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, compareció este miércoles 25 de enero de 2023, ante el Pleno de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. La mujer habló de las investigaciones por el femicidio de su hija.

Bernal fue víctima de femicidio el 11 de septiembre del 2022, en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía de Quito. Su esposo y exoficial Germán Cáceres confesó haberla estrangulado.

La finalidad de su comparecencia es que los asambleístas de esa Comisión realicen un seguimiento de la implementación de las conclusiones y recomendaciones del Informe por la Verdad, Justicia y Reparación del caso María Belén Bernal.

El Legislativo aprobó ese informe el pasado 17 de noviembre. En ese documento se asegura que existe responsabilidad estatal por lo ocurrido en la Escuela de oficiales de la Policía. Allí también se establecieron conclusiones y recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones públicas.

Por esa razón, la Comisión de Transparencia de la Asamblea convocó ocho autoridades estatales para que detallen las acciones emprendidas en este caso y el cumplimiento de las recomendaciones del informe.

Las autoridades convocadas fueron Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, en representación de la Presidencia. También Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado; Juan Zapata, ministro del Interior; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Diana Salazar, fiscal general del Estado y el canciller Juan Carlos Holguín.

Ninguno de ellos acudió este miércoles a la comparecencia de la Asamblea. Según el presidente de la Comisión de Transparencia, algunas autoridades justificaron su ausencia y otras no.

Solo llegó Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos; César Córdova, defensor del Pueblo y Elizabeth Otavalo.

Dudas sobre audio que dejó María Belén Bernal

Elizabeth Otavalo aseguró a los asambleístas que no ha recibido el suficiente apoyo por parte de las instituciones estatales desde la desaparición y femicidio de su hija hasta este 25 de enero.

“He tenido que golpear las puertas de instituciones públicas. He tenido que arrodillarme ante una autoridad. No pido auxilio, pido compromiso, acompañamiento y respuestas. Pero no ha habido resultados”, indicó la mujer.

Durante su comparecencia ante los asambleístas, Otavalo también pidió a la Fiscalía que realice una nueva pericia del audio que su hija grabó con su celular minutos antes del femicidio.

“Ese audio debe ser investigado y nuevamente periciado, porque yo considero que ese audio está manipulado”, aseguró la madre.

Ella también se refirió a la detención de Germán Cáceres. “No basta que él esté preso, para mí no basta”, indicó. Además, se refirió a la confesión que el exteniente hizo el pasado 12 de enero ante Fiscalía.

En esa fecha, Cáceres confesó que estranguló y mató a Bernal, la madrugada del pasado 11 de septiembre, en la Escuela Superior de Policía. También dijo que él sacó el cadáver de ese centro de formación de oficiales y lo sepultó en el cerro Casitagua sin la ayuda de nadie.

Este 25 de enero del 2023, Otavalo catalogó a esa confesión como un “guion creado (...) Nosotras como víctimas y la ciudadanía necesitamos la verdad y para eso debe investigarse”, señaló.

Antes de finalizar su discurso, Otavalo dijo: “después del femicidio de mi hija, jamás volveré a tener una vida plena. Lo que quiero es verdad y justicia. Me quitaron a mi hija dentro de una Escuela Superior de Policía y por un instructor que era su esposo, pero entre comillas, porque le engañaba con otra persona que estaba ahí mismo”.

