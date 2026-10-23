Luisa González fue trasladada a la cárcel de Riobamba con prisión preventiva

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un convoy con resguardo policial y militar llegó a la cárcel de Riobamba pasadas las 21:00 de este viernes 23 de octubre de 2026; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hay una confirmación oficial de que Luisa González haya ingresado al centro de privación de libertad. La movilización de la comitiva de seguridad hasta la provincia de Chimborazo se dio tras la orden de prisión preventiva dictada contra la excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Laberinto.

Traslado del convoy de Luisa González al centro carcelario

El ingreso penitenciario de Luisa González estaba organizado tras un operativo de traslado coordinado por vía aérea y terrestre.

La exdirigente abandonó el Cuartel Modelo de Guayaquil pasadas las 16:05 en un vehículo de la Policía Nacional con dirección a la Base Aérea de la FAE, desde donde despegó el vuelo que aterrizó a las 19:30 en el aeropuerto de Latacunga, en Cotopaxi.

Luego de ello se estructuró una caravana de seguridad con patrullas y unidades tácticas que recorre la carretera hacia Chimborazo, hasta alcanzar las puertas del centro de reclusión femenino.

Vigilia de simpatizantes y asambleísta Patricia Núñez en los exteriores

En los exteriores del presidio se registra un ambiente de vigilia marcado por la presencia de seguidores afines a su agrupación.

Junto al cerco de seguridad implementado con vallas de protección y efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, un grupo de simpatizantes con banderas del Ecuador y pancartas aguardó la llegada de la caravana.

En el punto permanece, también la asambleísta por Chimborazo de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, quien acompañó la concentración ciudadana en las afueras de la dependencia penitenciaria hasta el instante en que los vehículos blindados cruzaron el perímetro.

Ingreso paralelo de Wendy Onofre a la cárcel de Chillogallo

En la capital de la República se ejecutó de forma simultánea el ingreso de otra de las procesadas en el mismo expediente penal.

Ingreso de Wendy Onofre al Centro de Privación de Libertad de Pichincha 3 de mujeres en el sector de Chillogallo. Fotos : API / Rolando Enríquez

Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO que se presentó voluntariamente ante las autoridades en Guayas para encarar el proceso, fue recluida pasadas las 20:00 en el Centro de Privación de Libertad de Pichincha 3 de mujeres en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito. La procesada cumple la misma medida cautelar privativa de la libertad dispuesta por el magistrado de la causa.

Medidas judiciales y acusación fiscal por fondos de campaña

El dictamen judicial fijó diferentes regímenes cautelares para los implicados mientras transcurren los 90 días de instrucción fiscal.

La justicia ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago D. y Wendy O., al tiempo que concedió medidas sustitutivas a Estefanía M. consistentes en presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico.

La Fiscalía sostiene la hipótesis de que la Revolución Ciudadana habría canalizado recursos ilícitos procedentes del comercio no autorizado de hidrocarburos para costear la campaña electoral extraordinaria de 2023, reportando gastos publicitarios no declarados. Durante la audiencia, González rechazó los señalamientos y sostuvo ser víctima de persecución política.

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