Lo que se sabe del crimen del taxista asesinado en Carcelén, norte de Quito

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El asesinato de Roberto Carlos Ruiz Landeta, de 43 años, ocurrió aproximadamente a las 07:00 de este martes 29 de septiembre de 2026, en Carcelén, norte de Quito. Las primeras investigaciones apuntan a que cuatro pasajeros habrían disparado contra el conductor durante una carrera que comenzó en Carapungo. El taxista recibió dos impactos de bala y su vehículo terminó contra un parterre.

La Policía investiga las circunstancias del crimen y busca identificar a los responsables. Los agentes recopilan grabaciones de cámaras de seguridad y analizan las versiones que surgieron después del ataque. Una de las imágenes mostraría a tres personas que huyeron del lugar y a un vehículo gris que podría estar relacionado con lo sucedido.

¿Cómo ocurrió el asesinato del taxista en Carcelén?

Según la información preliminar de la Policía en el lugar del crimen, cuatro personas habrían abordado el taxi en Carapungo. El conductor continuó la carrera hasta Carcelén, donde presuntamente sus pasajeros lo atacaron al llegar al pasaje 20.

Los investigadores encontraron que Ruiz tenía dos heridas provocadas por proyectiles, una en el pecho y otra en el abdomen.

Después de recibir los disparos, el taxista habría alcanzado a acelerar el automóvil. Sin embargo, perdió el control y terminó chocando contra un parterre.

Una alerta coordinada a través del ECU-911 permitió la llegada de los agentes policiales. Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), Criminalística, Policía Judicial e Inteligencia, entre otras unidades, participó en las diligencias.

Los peritos de Criminalística procesaron la escena del crimen y levantaron ocho indicios balísticos que forman parte de la investigación.

Además, los agentes comenzaron a recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores. Con este material buscan reconstruir lo sucedido y determinar la ruta que tomaron las personas que abandonaron el lugar después del ataque.

Una de las imágenes obtenidas mostraría a tres personas que salieron corriendo. También aparece un vehículo gris, posiblemente un Renault Duster.

¿Qué se sabe de los sospechosos y qué investiga la Policía?

Las primeras versiones sobre los posibles responsables del asesinato no coincidían. Inicialmente, moradores del sector mencionaron a los investigadores que dos personas que circulaban en una motocicleta podrían tener relación con el crimen.

Sin embargo, la información que proporcionó posteriormente el coronel de la Policía apunta a cuatro personas que habrían tomado el taxi en Carapungo y continuado la carrera hasta Carcelén.

Como parte de las diligencias, los investigadores también entrevistaron al hijo de Roberto Carlos Ruiz Landeta para recopilar información sobre la víctima.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, el taxista registraba antecedentes por robo y violación. El coronel indicó que uno de los registros por violación correspondería a 2025.

Las unidades investigativas continuaban este martes 29 de septiembre con el análisis de las cámaras de seguridad y la recopilación de información sobre el crimen.

La Policía busca identificar a los responsables, reconstruir la ruta que siguieron después de abandonar el sitio y establecer el motivo por el que asesinaron al conductor tras la carrera que habría comenzado en Carapungo.

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