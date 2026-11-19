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Las unidades judiciales del país incorporarán a 163 nuevos jueces temporales tras la resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) durante la sesión efectuada el miércoles 18 de noviembre de 2026. La medida busca dar continuidad al servicio de justicia y atender los requerimientos ciudadanos en distintas provincias.
Junto con la designación de los 163 jueces temporales, el organismo conformó el denominado “Registro de Elegibles”. Esta nómina reúne a los postulantes que alcanzaron el puntaje mínimo exigido dentro del proceso regulado mediante la Resolución del Consejo de la Judicatura.
Los aspirantes incluidos en este listado quedan habilitados, en estricto orden de calificación, para ocupar tanto las plazas que aún continúan pendientes como las futuras necesidades que surjan dentro del sistema judicial nacional. Tras conocer la resolución, la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, calificó la decisión como un “momento histórico”.
Con el objetivo de completar las 59 plazas que todavía permanecen disponibles, el Pleno aprobó tres parámetros técnicos de selección:
Para poner en marcha las funciones de los nuevos jueces temporales, el Consejo de la Judicatura informó que ejecuta acciones operativas paralelas. Estas tareas comprenden la distribución de los espacios físicos, la dotación de equipamiento tecnológico y la asignación de personal de apoyo jurisdiccional indispensable para el funcionamiento de cada despacho.