Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Las unidades judiciales del país incorporarán a 163 nuevos jueces temporales tras la resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) durante la sesión efectuada el miércoles 18 de noviembre de 2026. La medida busca dar continuidad al servicio de justicia y atender los requerimientos ciudadanos en distintas provincias.

Más noticias

Cómo operará el registro de elegibles para jueces temporales

Junto con la designación de los 163 jueces temporales, el organismo conformó el denominado “Registro de Elegibles”. Esta nómina reúne a los postulantes que alcanzaron el puntaje mínimo exigido dentro del proceso regulado mediante la Resolución del Consejo de la Judicatura.

Los aspirantes incluidos en este listado quedan habilitados, en estricto orden de calificación, para ocupar tanto las plazas que aún continúan pendientes como las futuras necesidades que surjan dentro del sistema judicial nacional. Tras conocer la resolución, la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, calificó la decisión como un “momento histórico”.

Tres lineamientos para cubrir las 59 vacantes restantes

Con el objetivo de completar las 59 plazas que todavía permanecen disponibles, el Pleno aprobó tres parámetros técnicos de selección:

Prioridad provincial y por materia: Se tomará en cuenta en primer lugar a quienes formen parte del “Registro de Elegibles” con las puntuaciones más altas dentro de la misma provincia y especialidad requerida.

Se tomará en cuenta en primer lugar a quienes formen parte del “Registro de Elegibles” con las puntuaciones más altas dentro de la misma provincia y especialidad requerida. Criterio excepcional para despachos multicompetentes: Cuando existan vacantes para jueces multicompetentes, se podrá acudir de manera excepcional a los elegibles de la especialidad no penal de esa misma localidad, siempre que sus perfiles resulten compatibles.

Cuando existan vacantes para jueces multicompetentes, se podrá acudir de manera excepcional a los elegibles de la especialidad de esa misma localidad, siempre que sus perfiles resulten compatibles. Llamado desde jurisdicciones cercanas: Si después de aplicar los pasos anteriores persisten puestos sin cubrir en una provincia, se convocará a los elegibles de las jurisdicciones geográficamente más próximas, respetando siempre el orden de puntuación.

No deje de leer: Judicatura declara emergencia para designar jueces temporales

Adecuación de despachos y personal de apoyo jurisdiccional

Para poner en marcha las funciones de los nuevos jueces temporales, el Consejo de la Judicatura informó que ejecuta acciones operativas paralelas. Estas tareas comprenden la distribución de los espacios físicos, la dotación de equipamiento tecnológico y la asignación de personal de apoyo jurisdiccional indispensable para el funcionamiento de cada despacho.

Te recomendamos