Un grupo de 982 aspirantes a jueces temporales rinde examen este sábado

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La disputa por acceder a las 222 vacantes disponibles en la Función Judicial ingresa a su etapa determinante este jueves 22 de octubre de 2026, luego de confirmarse que un universo seleccionado de aspirantes a jueces temporales quedó formalmente habilitado para presentarse a la prueba teórica obligatoria. La fase previa de validación y control de documentos concluyó con la separación de 487 postulaciones registradas a escala nacional, reduciendo la lista definitiva de aspirantes que buscan ocupar un puesto en los juzgados del país.

Convocatoria de evaluación para aspirantes a jueces temporales

El grupo de 982 aspirantes a jueces temporales que superó los filtros técnicos de idoneidad deberá acudir a rendir la evaluación de competencias el próximo sábado 24 de octubre.

La toma presencial se desarrollará en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, recinto académico seleccionado para garantizar las seguridades logísticas, físicas e informáticas del proceso evaluativo. Cada uno de los profesionales habilitados recibió en su casilla digital la notificación formal con la hora y fecha asignada para el examen mediante la plataforma tecnológica del concurso.

Banco de preguntas y plataforma informática

Para llevar adelante la medición de conocimientos jurídicos, el personal técnico dejó cargadas 1 050 preguntas dentro del sistema informático SITHFUJ.

Este banco estructurado de reactivos evaluará las destrezas teóricas y competencias operativas de los servidores de la Función Judicial que permanecen en competencia para acceder a una de las 222 designaciones temporales ofertadas en las distintas dependencias territoriales.

El primer filtro documental dejó a 487 aspirantes fuera

El informe oficial presentado este 22 de octubre especificó que 487 funcionarios judiciales no lograron superar la etapa de verificación técnica de expedientes.

Hasta el 12 de octubre pasado, un total de 1 469 servidores judiciales formalizó su postulación para este proceso de selección. No obstante, el análisis documental descartó casi una tercera parte de las solicitudes por no acreditar los parámetros normados en la convocatoria pública.

Requisitos analizados en la revisión de expedientes

Durante la fase de validación de méritos, los equipos evaluadores examinaron la formación académica y la trayectoria laboral de los 1 469 postulantes.

El análisis técnico verificó el cumplimiento estricto de los requisitos legales mínimos, los antecedentes profesionales dentro de la Función Judicial y la no existencia de impedimentos, prohibiciones disciplinarias o inhabilidades legales, permitiendo avanzar exclusivamente a los concursantes con mejor récord profesional.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos aspirantes a jueces temporales superaron el filtro documental?

Un total de 982 postulantes superaron la fase técnica de revisión.

Representan a los profesionales que continúan en carrera de los 1.469 inscritos que presentaron sus carpetas hasta el 12 de octubre.

❓ ¿Cuándo y dónde se rendirá la prueba de conocimientos para jueces temporales?

El sábado 24 de octubre en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.

Los aspirantes fueron notificados con su horario a través de la plataforma tecnológica del concurso.

❓ ¿Cuántos postulantes quedaron excluidos del proceso de selección?

Quedaron fuera 487 aspirantes, lo que equivale al 30 % del total.

La descalificación se produjo por no cumplir requisitos mínimos, trayectoria en la Función Judicial o registrar inhabilidades.

❓ ¿Cuántas preguntas componen la evaluación de competencias en el sistema?

Se cargaron 1.050 preguntas en el sistema informático SITHFUJ.

El cuestionario servirá para evaluar los conocimientos teóricos de los profesionales habilitados.

❓ ¿Cuántas vacantes de jueces temporales se designarán al finalizar el concurso?

Se seleccionarán 222 plazas a escala nacional.

La convocatoria busca llenar puestos en distintas dependencias jurisdiccionales con los perfiles mejor calificados.

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