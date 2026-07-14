Judicatura declara emergencia para designar jueces temporales

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró este martes 14 de julio de 2026 una emergencia en todos los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial. Esta medida busca enfrentar el déficit de jueces a nivel nacional y asegurar la continuidad del servicio de justicia con jueces temporales.

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Decisión adoptada en sesión ordinaria

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria Nro. 095-2026, que se realizó el lunes 14 de julio de 2026. El Consejo aprobó implementar mecanismos excepcionales para cubrir vacantes en diversas instancias judiciales del país.

Selección y designación temporal de jueces

Como parte de esta estrategia, el Pleno aprobó los procedimientos para la selección y designación temporal de jueces en los Tribunales de Garantías Penales y en las Cortes Provinciales de Justicia. También se incluirán conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia.

El objetivo es llenar las vacantes existentes mediante procedimientos internos, mientras avanzan los concursos públicos planificados para la designación definitiva de autoridades jurisdiccionales.

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Déficit de jueces y retrasos procesales

La declaratoria se basa en informes técnicos y jurídicos que evidencian que la falta de juzgadores ha causado retrasos en la tramitación de causas, audiencias fallidas o diferidas, dificultades para conformar tribunales y un aumento en la carga procesal en las dependencias judiciales del país.

Mecanismos excepcionales para fortalecer la justicia

Con esta medida, el Consejo implementará un mecanismo excepcional para seleccionar temporalmente a jueces, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales. La Dirección Nacional de Talento Humano deberá iniciar gestiones técnicas, administrativas y tecnológicas necesarias para cubrir las vacantes existentes.

Además, se ordenó presentar una metodología para la selección de jueces temporales en unidades judiciales dentro de un plazo de diez días. Esto incluye juezas y jueces en áreas como lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel nacional.

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Designación de jueces temporales y compromiso judicial

Durante la sesión, las autoridades del CJ enfatizaron que quienes sean designados como jueces temporales deben ejercer sus funciones con independencia judicial y compromiso hacia la administración de justicia. La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo Aldaz, expresó: “La temporalidad no puede ser un pretexto para incumplir su rol. Este país no se merece jueces golondrinas”.

La declaratoria busca mantener operativas las dependencias judiciales mientras se llevan a cabo los procesos ordinarios para seleccionar magistrados y jueces.

Cambios en la dirección provincial

En la misma sesión, el Pleno resolvió remover a los directores provinciales de Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. Asimismo, aceptó las renuncias presentadas por los directores provinciales de Los Ríos, Cotopaxi y Esmeraldas. Estas resoluciones forman parte de las medidas adoptadas por el organismo para abordar la situación operativa que enfrenta la Función Judicial a nivel nacional.

Informe extra: Consejo de la Judicatura

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