Jueces podrán usar avatares digitales en audiencias de alto riesgo

El Consejo de la Judicatura aprobó un protocolo que permitirá a jueces y otros servidores judiciales utilizar avatares digitales durante audiencias telemáticas de casos considerados de alta complejidad y riesgo. La decisión se tomó la noche del 7 de agosto, durante la sesión Nro. 111-2026 del Pleno.

La herramienta busca proteger la identidad biométrica de los funcionarios judiciales. Para ello, el avatar digital institucional podrá reemplazar la imagen real del juzgador durante una audiencia virtual. El Consejo de la Judicatura aseguró que esta medida no afectará la validez del proceso, la participación de las personas involucradas, la transparencia, el debido proceso ni el derecho a la defensa.

El protocolo para las audiencias de alto riesgo

La decisión consta en el documento denominado ‘Protocolo Técnico-Operativo para el Uso de Avatares Digitales en Audiencias Telemáticas’. El Pleno aprobó esta normativa como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad de los servidores judiciales que intervienen en audiencias virtuales relacionadas con casos de alta complejidad y riesgo.

La medida contempla que los jueces puedan sustituir su imagen por un avatar digital institucional durante este tipo de diligencias. El mecanismo también podrá aplicarse a otros servidores judiciales, de acuerdo con lo establecido en el protocolo.

El Consejo de la Judicatura explicó que el uso del avatar busca proteger la identidad biométrica de los funcionarios. Al mismo tiempo, sostuvo que la herramienta no modificará las condiciones fundamentales del proceso judicial.

Según la institución, la participación de las personas involucradas continuará garantizada. También se mantendrán la transparencia de las audiencias, el debido proceso y el derecho a la defensa.

La decisión ya generó debate entre profesionales del derecho, según la información difundida sobre la medida.

Traslado de jueces según la carga procesal

Durante la misma sesión, el Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó otra resolución relacionada con el funcionamiento del sistema judicial. La institución aprobó el traslado de jueces desde unidades que registran una menor carga procesal hacia otras que concentran un mayor número de causas.

El Consejo tomó esta decisión con base en un informe técnico de viabilidad. El objetivo consiste en optimizar el servicio de justicia y garantizar el acceso de la ciudadanía a la atención judicial.

La medida busca distribuir a los jueces de acuerdo con la cantidad de causas que registra cada unidad. Así, los funcionarios pasarán de dependencias con menor carga procesal a aquellas que enfrentan un mayor número de casos.

Estas decisiones forman parte de las principales resoluciones adoptadas por el Pleno durante la sesión Nro. 111-2026. En ella, el Consejo de la Judicatura incluyó tanto medidas relacionadas con la seguridad de los servidores judiciales como acciones orientadas a mejorar la atención dentro del sistema de justicia.

⚡| #FlashJudicial



Resoluciones del @CJudicaturaEc para fortalecer la justicia:



✅Aprobado el Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial para proteger a jueces y servidores ante amenazas del crimen organizado. 🛡️



✔️Arranca el proceso de selección interna de 5… pic.twitter.com/k9QxT0vYGB — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) August 8, 2026

Te recomendamos