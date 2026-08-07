Judicatura abre sumarios contra 11 exautoridades y servidores por concurso de la CNJ

El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso iniciar sumarios administrativos contra 11 exautoridades y servidores judiciales que participaron en el concurso público de 2024 para seleccionar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

La resolución se adoptó durante la sesión ordinaria 111-2026. Los funcionarios intervinieron en la elaboración, revisión, validación y aprobación del reglamento, los informes técnicos y el procedimiento para seleccionar a los expertos del proceso.

Investigación detectó indicios de errores

Una investigación disciplinaria identificó indicios de que los servidores involucrados no advirtieron errores de fondo y forma en los instrumentos que regularon el concurso.

El análisis también señaló presuntas irregularidades durante la fase de méritos. Según el Consejo de la Judicatura, estos hechos habrían incidido en la posterior declaratoria de nulidad total del proceso de selección.

Los sumarios deberán establecer si existieron faltas disciplinarias y determinar las posibles responsabilidades de las personas que participaron en las diferentes etapas del concurso.

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El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el inicio de sumarios administrativos contra 11 exautoridades y servidores judiciales por presuntas irregularidades en la elaboración, revisión, validación y aprobación de los instrumentos que rigieron el concurso… pic.twitter.com/f0PiM36GmM — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) August 7, 2026

Procesos contra funcionarios de tres provincias

Durante la misma sesión, el Pleno ordenó iniciar sumarios e investigaciones contra servidores y exfuncionarios judiciales de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas.

El Consejo de la Judicatura indicó que los procedimientos corresponden a posibles faltas disciplinarias contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial. La información proporcionada no detalla el número de personas involucradas ni las actuaciones investigadas en estas provincias.

Amonestación por sorteo incorrecto de una causa

El Pleno también impuso una amonestación escrita al gestor de archivo de Pichincha identificado con las iniciales D.V.T.C.

La sanción responde a la realización incorrecta del sorteo de una causa penal. Esa actuación ocasionó retrasos en la tramitación del proceso judicial.

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