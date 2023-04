Juan Zapata sobre liberación de sospechosos: 'Ya me cansé de poner denuncias porque no llegamos a nada'

Ministro del Interior dispone no hacer más reclamos por liberación de delincuentes. Foto: Captura.

Redacción El Comercio.com

Juan Zapata, ministro del Interior, cuestionó este 20 de abril del 2023 a operadores de justicia que otorgan medidas judiciales y liberan a personas capturadas. El funcionario dijo que no hará más reclamos administrativos.

El 19 de abril fueron liberados cuatro de 11 aprehendidos en Yaguachi el 18 de abril. Son integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (DGO) Los Águilas, según la Policía Nacional.

“Yo ya me cansé, señores, de poner denuncias desde el Ministerio porque no llegamos a nada. Las situaciones siguen siendo las mismas, son papeles. No importa la sangre de policías, 17 (fallecidos) en este año, 75 en el año anterior, para estos jueces no importa”, expresó enérgico Zapata mientras azotaba una carpeta contra el escritorio.

Emitió estas declaraciones durante una rueda de prensa desde el Cuartel Modelo en Guayaquil. Calificó a las resoluciones judiciales como “absurdas” por no estar en sintonía con la seguridad que demanda el país. Eso provocó indignación en la Policía. Dispuso no hacer más reclamos administrativos ni denuncias al Consejo de la Judicatura porque no surten efecto.

Argumentó que en innumerables casos las Fuerzas Armadas, la Policía, el SNAI y el Ministerio pusieron denuncias, pero se repiten los mismos resultados. “Hoy quiero que la ciudadanía sea la que reclame formalmente a quienes no están garantizando su seguridad”, exhortó.

Las decisiones judiciales que favorecen a los antisociales generan impunidad y cuando son liberados amenazan a quienes operaron en los procedimientos de captura, sostuvo.

Para Zapata, no es lógico que la justicia libere a cuatro de 11 capturados cuando todos fueron detenidos en las mismas circunstancias y se presentaron las mismas evidencias, como la tenencia de armas largas y cortas. Existen partes policiales, pero se busca cualquier argumento para favorecer al delincuente, acusó.

Policía pide reformas

Según el Ministro del Interior, se requieren reformas donde se establezca que los jueces y fiscales que “actúen mal” sean encarcelados.

Además, estima que los operadores de justicia deberían ser llamados a la Asamblea Nacional para que rindan cuentas por los casos cuestionados.

En Chile, dijo, un carabinero está facultado para usar un arma de fuego ante cualquier delincuente. Cree que Ecuador debe adoptar similar normativa a la de Chile, Brasil o Estados Unidos. “La ciudadanía se está cansando y nosotros también, pero vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo”, aseguró.

Fausto Salinas, comandante de la Policía, llamó a las instituciones de justicia para continuar en la mesa de seguridad y plantear reformas. Solicitó luchar contra el "mal comportamiento" de funcionarios del sistema de justicia y mejorar los procesos para evitar la impunidad.

Balance del estado de excepción

Respecto a los resultados del estado de excepción que rige en Guayas, Santa Elena y Los Ríos, hay 113 blancos de mediano valor capturados. Es decir, personas que se encargan de generar violencia, sicariatos y actos terroristas.

Tras 19 días de estado de excepción, en Guayaquil hay una reducción de 56 muertes violentas. Antes de la medida hubo 154 muertes violentas y actualmente se registran 98. En Santa Elena se contabilizaron 13 y ahora ocho. En Los Ríos hay una reducción del 33%, de 46 bajó a 31 muertes violentas.

En las tres provincias la Policía capturó a 916 personas. De ese total, 355 no tienen antecedentes, 413 registran una detención, 148 tienen más de dos detenciones, incluso algunos hasta 12. Zapata destacó la desarticulación de 35 GDO y 57 allanamientos ejecutados, entre otros resultados.

