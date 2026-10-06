Joselyn Oña falleció por politraumatismo, según pericias médico-legales

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Luego de confirmarse que el cuerpo encontrado en el sector del puente del río Chiche, en el oriente de Quito, corresponde a Joselyn Elena Oña Cando, sus familiares se pronunciaron para confirmar que la joven falleció el 15 de mayo de 2026 a causa de un politraumatismo, según las pericias médico-legales.

Joselyn Oña murió por politraumatismo

En un comunicado compartido la mañana de este 6 de octubre, sus familiares confirmaron que las precias médicos-legales arrojaron que Oña falleció el 15 de mayo de 2026 a causa de politraumatismo.

Las pericias realizadas hasta el momento no han permitido determinar cuánto tiempo permaneció el cadáver en el lugar donde fue encontrado, el pasado sábado 3 de octubre.

El cuerpo de Oña permaneció cinco meses desaparecido. Durante ese período, se realizaron cuatro búsquedas en el sector de El Chinche, sin resultados positivos.

Se emprenderán las investigaciones de su muerte

La familia de Oña indicó que a partir de ahora la investigación se mantendrá en reserva y se informará sus hallazgos de manera oportuna.

“La familia Oña agradece a cada ciudadano que compartió su fotografía, difundió información y se sumó al esfuerzo por encontrar a “Joss”… gracias a todos por su apoyo durante este tiempo”, expresan en el comunicado.

Confirmación forense sobre la identidad de la joven

La Fiscalía General del Estado informó este lunes 5 de octubre de 2026 que los resultados de la pericia antropológica y de la autopsia médico-legal confirmaron que las osamentas corresponden a Joselyn Elena Oña Cando.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial del Ministerio Público, las indagaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer las causas y circunstancias precisas en las que se produjo el deceso de la joven, cuyo rastro se perdió hace casi cinco meses en la capital.

Hallazgo de restos y diligencias en el puente del río Chiche

La localización de los restos tuvo lugar el sábado 3 de octubre de 2026 en una zona escarpada adyacente al puente del río Chiche, en el sector que conecta con los valles orientales. Al sitio acudieron equipos especializados de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) y de Criminalística de la Policía Nacional.

Los allegados de Joselyn Oña fueron convocados pasadas las 13:30 a esa quebrada; no obstante, delegados del Distrito Tumbaco indicaron que el avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió un reconocimiento visual directo, haciendo indispensables los estudios técnicos especializados.

La última vez que fue vista Joselyn Oña

El reporte de ausencia de Joselyn Oña se originó la mañana del 15 de mayo de 2026. Alrededor de las 07:25 de ese día, la mujer fue vista por última ocasión en las inmediaciones de la parada Hermano Miguel del sistema Trolebús, en el sector de San Blas.

Caso Joselyn Oña; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo y cómo murió Joselyn Elena Oña Cando? Joselyn Elena Oña Cando falleció el 15 de mayo de 2026 a causa de un politraumatismo, según las pericias médico-legales. La joven permaneció desaparecida durante casi cinco meses. Sus restos fueron encontrados el sábado 3 de octubre en una zona escarpada cercana al puente del río Chiche, en el oriente de Quito. ❓ ¿Dónde fueron encontrados los restos de Joselyn Oña? Los restos de Joselyn Oña fueron localizados en una zona escarpada junto al puente del río Chiche, en el sector que conecta Quito con los valles orientales. Al lugar acudieron equipos especializados de Dinased y Criminalística de la Policía Nacional. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible realizar un reconocimiento visual y se requirieron estudios forenses para confirmar su identidad. ❓ ¿Cómo se confirmó que los restos encontrados corresponden a Joselyn Oña? La identidad fue confirmada mediante una pericia antropológica y una autopsia médico-legal, según informó la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía comunicó el 5 de octubre de 2026 que los estudios confirmaron que las osamentas correspondían a Joselyn Elena Oña Cando. Sus familiares posteriormente ratificaron la identidad y la causa de muerte. ❓ ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida Joselyn Oña? Joselyn Oña permaneció desaparecida durante casi cinco meses, desde el 15 de mayo hasta el hallazgo de sus restos el 3 de octubre de 2026.

Durante ese período se realizaron cuatro búsquedas en el sector de El Chinche, pero ninguna permitió localizarla. La última vez que fue vista fue alrededor de las 07:25 del 15 de mayo, cerca de la parada Hermano Miguel del Trolebús, en el sector de San Blas. ❓ ¿Qué se investiga sobre la muerte de Joselyn Oña? Las autoridades investigan las causas y circunstancias precisas en las que ocurrió la muerte de Joselyn Oña. Aunque las pericias establecieron que murió por politraumatismo, todavía no se ha determinado cuánto tiempo permanecieron sus restos en el sitio donde fueron encontrados ni las circunstancias que provocaron su fallecimiento. La investigación continúa bajo reserva.

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