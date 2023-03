¿Qué dijo Jorge Glas en la versión que rindió en el caso Ina Papers?

Glas también contó que cuando ya llegó a ocupar la Vicepresidencia, durante el gobierno de Rafael Correa, recibió una llamada del entonces exvicepresidente Lenín Moreno. Fotos: Archivo / EL COMERCIO

El exvicepresidente Jorge Glas rindió versión por el caso Ina Papers y habló de una supuesta influencia o intermediación de Lenín Moreno y sus amigos para que la empresa Sinohydro obtenga la concesión del contrato del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

Glas rindió esa versión ante Fiscalía el 20 de enero del 2022. En ese entonces, esta presunta trama de corrupción estaba en investigación previa.

En cambio, el 3 de marzo de este año, la Fiscalía decidió formular cargos por el presunto delito de cohecho en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más. En la lista de procesados no está Jorge Glas.

Fiscalía señala a los 37 procesados por haberse supuestamente beneficiado de USD 76 millones en coimas. Según las investigaciones, la empresa Sinohydro entregó ese dinero a cambio de obtener la concesión para la construcción de esa hidroeléctrica.

Los procesados se habrían beneficiado de coimas a través de transferencias y cheques, utilizando el sistema financiero nacional y en el exterior.

¿Qué dijo Jorge Glas en su versión?

Glas dijo que, en el 2009, acudió a una invitación del entonces embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, en un restaurante de comida china en Quito.

“En esa cena pude ver a funcionarios públicos, funcionarios de la embajada y a una persona con un audífono en uno de sus dos oídos. No sabía quién era, pues evidentemente no pertenecía al Ministerio de Finanzas, ni al Ministerio de Electricidad”, contó.

Entonces Glas le preguntó al embajador chino, quién era esa persona adulta mayor. Runguo “me dijo que era el abogado Conto Patiño. Yo le pregunté quién es este señor y el embajador dijo: él ha ayudado a Sinohydro en este tema (Coca Codo Sinclair)”.

Durante la versión, Glas también contó que cuando ya llegó a ocupar la Vicepresidencia, durante el gobierno de Rafael Correa, recibió una llamada del entonces exvicepresidente Lenín Moreno. Glas no recuerda la fecha exacta, pero asegura que fue al inicio de su gestión como segundo mandatario.

Glas recuerda que “Moreno me pidió muy gentilmente que le reciba en mi despacho al señor Xavier Macías Carmigniani. Le pregunté el tema a tratar y me dijo que él me iba a explicar”.

“Se dio la reunión con Macías Carmigniani en mi oficina. Me dijo que, por orden del señor Lenín Moreno, todos los temas de Sinohydro tenían que ser tratados con él”, contó Glas. “Me dijo que el pedido lo hizo Lenín Moreno, quien podría convertirse en el próximo Presidente de la República”.

Los procesados

Dentro de los 37 procesados por Fiscalía están precisamente Lenín Moreno, Xavier Macías, Conto Patiño y Cai Runguo. Todos son señalados por presunto cohecho.

Sin embargo, las defensas de estos procesados rechazan las acusaciones de Fiscalía. Aseguran que esa entidad no tiene evidencias para demostrar que ellos incurrieron en ese delito.

