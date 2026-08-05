¿Qué delito se investiga en el caso del alcalde de El Tambo procesado por supuesto peculado?

La detención del alcalde de El Tambo, René Alonso Castillo Ortiz, durante un operativo ejecutado el martes 4 de agosto de 2026 marcó un nuevo capítulo en un caso que ahora avanza en la justicia. La investigación, que se originó a partir de una denuncia ciudadana, se desarrolla alrededor de hechos ocurridos durante las festividades de cantonización del cantón.
La investigación de la Fiscalía se centra en la contratación y organización de un concierto internacional por los 33 años de cantonización de El Tambo.
El proceso comenzó a partir de una denuncia ciudadana sobre la administración de los recursos recaudados durante las festividades de cantonización de 2024.
Según la Fiscalía, para ese evento se emitieron 3 200 boletos. Además, un informe de la Contraloría General del Estado predeterminó un supuesto perjuicio económico de 49 545 dólares para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Tambo.
El 4 de agosto de 2026, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron el operativo denominado Templo del Sol. Durante las diligencias fueron detenidos René Alonso Castillo Ortiz, alcalde de El Tambo; Edison Marcelo Espinoza, concejal y presidente del Comité de Festejos; y Gabriel Gerardo O., promotor de eventos.
Como parte del operativo, las autoridades allanaron el edificio del Municipio de El Tambo y el domicilio del alcalde.
En los procedimientos se incautaron de tres teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, cuatro computadores, un dispositivo de almacenamiento y documentación relacionada con la investigación.
Entre los indicios también constan una carpeta, cinco talonarios de boletos, una caja con entradas y un contrato. Estos elementos serán analizados dentro del proceso.
Durante la madrugada del 5 de agosto de 2026, un juez dictó prisión preventiva contra René Alonso Castillo Ortiz, Edison Marcelo Espinoza y Gabriel Gerardo O., procesados por el supuesto delito de peculado.
La decisión fue adoptada durante la audiencia de formulación de cargos, después de que la Fiscalía presentara los elementos de convicción recopilados dentro de la investigación.
Además, el magistrado dispuso la prohibición de enajenar bienes por 16 515 dólares para cada uno de los tres procesados.
La formulación de cargos marca el inicio de la etapa de instrucción fiscal. La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no representa una sentencia sobre la responsabilidad penal de los procesados.
Con la formulación de cargos comenzó la etapa de instrucción fiscal. Durante esta fase, la Fiscalía continuará con la recopilación y análisis de los elementos de convicción obtenidos en el operativo Templo del Sol.
Mientras avanza el proceso, la justicia deberá determinar si existen responsabilidades en la investigación relacionada con la contratación y organización del concierto por los 33 años de cantonización de El Tambo.
La Fiscalía investiga la contratación y organización de un concierto internacional realizado durante los 33 años de cantonización de El Tambo.
El proceso se originó por una denuncia ciudadana sobre el manejo de los recursos recaudados en las festividades de 2024. La Contraloría predeterminó un supuesto perjuicio económico de 49 545 dólares para el Municipio.
La Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron al alcalde René Alonso Castillo Ortiz, al concejal Edison Marcelo Espinoza y al promotor de eventos Gabriel Gerardo O. durante un operativo ejecutado el 4 de agosto de 2026.
Las autoridades allanaron el Municipio de El Tambo y el domicilio del alcalde, donde incautaron equipos electrónicos, documentación, boletos y otros indicios para la investigación.
Las autoridades decomisaron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentación, talonarios de boletos, una caja con entradas y un contrato.
Estos elementos serán analizados durante la instrucción fiscal para determinar su relación con la contratación del concierto investigado.
El juez dictó prisión preventiva contra los tres procesados y ordenó la prohibición de enajenar bienes por 16 515 dólares para cada uno.
La decisión se adoptó durante la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de peculado, tras la presentación de los elementos de convicción por parte de la Fiscalía.
No. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una sentencia sobre la responsabilidad penal de los procesados.
La formulación de cargos marca el inicio de la etapa de instrucción fiscal, en la que la Fiscalía continuará reuniendo y analizando pruebas.
Un informe de la Contraloría General del Estado predeterminó un supuesto perjuicio económico de 49 545 dólares para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Tambo.
Según la investigación, para el concierto se emitieron 3 200 boletos, uno de los elementos que forman parte del análisis del manejo de los recursos.
La Fiscalía continuará la instrucción fiscal para recopilar y analizar los elementos de convicción obtenidos durante el operativo Templo del Sol.
Al finalizar esta etapa, la justicia deberá determinar si existen responsabilidades penales en la investigación relacionada con la contratación y organización del concierto por los 33 años de cantonización de El Tambo.