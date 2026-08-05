¿Qué delito se investiga en el caso del alcalde de El Tambo procesado por supuesto peculado?

La detención del alcalde de El Tambo, René Alonso Castillo Ortiz, durante un operativo ejecutado el martes 4 de agosto de 2026 marcó un nuevo capítulo en un caso que ahora avanza en la justicia. La investigación, que se originó a partir de una denuncia ciudadana, se desarrolla alrededor de hechos ocurridos durante las festividades de cantonización del cantón.

¿Qué se investiga en el caso del alcalde de El Tambo?

La investigación de la Fiscalía se centra en la contratación y organización de un concierto internacional por los 33 años de cantonización de El Tambo.

El proceso comenzó a partir de una denuncia ciudadana sobre la administración de los recursos recaudados durante las festividades de cantonización de 2024.

Según la Fiscalía, para ese evento se emitieron 3 200 boletos. Además, un informe de la Contraloría General del Estado predeterminó un supuesto perjuicio económico de 49 545 dólares para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Tambo.

¿Qué ocurrió el 4 de agosto de 2026?

El 4 de agosto de 2026, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron el operativo denominado Templo del Sol. Durante las diligencias fueron detenidos René Alonso Castillo Ortiz, alcalde de El Tambo; Edison Marcelo Espinoza, concejal y presidente del Comité de Festejos; y Gabriel Gerardo O., promotor de eventos.

Como parte del operativo, las autoridades allanaron el edificio del Municipio de El Tambo y el domicilio del alcalde.

En los procedimientos se incautaron de tres teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, cuatro computadores, un dispositivo de almacenamiento y documentación relacionada con la investigación.

Entre los indicios también constan una carpeta, cinco talonarios de boletos, una caja con entradas y un contrato. Estos elementos serán analizados dentro del proceso.

¿Qué resolvió el juez el 5 de agosto de 2026?

Durante la madrugada del 5 de agosto de 2026, un juez dictó prisión preventiva contra René Alonso Castillo Ortiz, Edison Marcelo Espinoza y Gabriel Gerardo O., procesados por el supuesto delito de peculado.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de formulación de cargos, después de que la Fiscalía presentara los elementos de convicción recopilados dentro de la investigación.

Además, el magistrado dispuso la prohibición de enajenar bienes por 16 515 dólares para cada uno de los tres procesados.

La formulación de cargos marca el inicio de la etapa de instrucción fiscal. La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no representa una sentencia sobre la responsabilidad penal de los procesados.

¿Qué sigue en el proceso?

Con la formulación de cargos comenzó la etapa de instrucción fiscal. Durante esta fase, la Fiscalía continuará con la recopilación y análisis de los elementos de convicción obtenidos en el operativo Templo del Sol.

Mientras avanza el proceso, la justicia deberá determinar si existen responsabilidades en la investigación relacionada con la contratación y organización del concierto por los 33 años de cantonización de El Tambo.

Detención del alcalde de El Tambo, preguntas frecuentes