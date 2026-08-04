Detienen al alcalde de El Tambo y a un concejal en operativo por supuesto peculado

Una investigación por supuesto peculado derivó en la detención de tres personas en la provincia de Cañar este martes 4 de agosto de 2026. Entre los aprehendidos se encuentra René Alonso Castillo Ortiz, alcalde de El Tambo.

La Policía Nacional también detuvo a Edison Marcelo Espinoza Urgilez, concejal del cantón, y a Gabriel Gerardo Ortiz Abad, promotor particular de eventos. El procedimiento forma parte del operativo denominado ‘Templo del Sol’.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó oficialmente sobre las capturas y señaló que las diligencias relacionadas con el caso continúan.

Autoridades allanaron el Municipio de El Tambo

Como parte del operativo, agentes policiales y autoridades judiciales ingresaron al edificio municipal de El Tambo. El objetivo del allanamiento fue recopilar documentación y evidencias digitales vinculadas con la investigación.

Después de las detenciones, los tres ciudadanos fueron trasladados a una dependencia policial de la localidad. Allí permanecen bajo custodia mientras se desarrollan la toma de declaraciones, la recopilación de indicios y otras diligencias.

#ATENCIÓN



OPERATIVO TEMPLO DEL SOL



DETENIDO ALCALDE DE EL TAMBO UN CONCEJAL POR PRESUNTO DELITO DE PECULADO.



La Operación se encuentra en desarrollo en el cantón El Tambo donde René Alonso Castillo Ortiz, alcalde de El Tamb fue detenido junto al concejal de ese cantón, Edison… pic.twitter.com/VSwVkVumna — John Reimberg (@JohnReimberg) August 4, 2026

Reimberg indicó mediante sus canales oficiales que la operación sigue en marcha para determinar el alcance de los hechos investigados.

Otros alcaldes afrontan procesos judiciales

La detención del alcalde de El Tambo ocurre en medio de varias investigaciones abiertas contra autoridades y exautoridades municipales.

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, recibió una sentencia de tres años de prisión por el mal uso de un dispositivo de vigilancia electrónica y también es investigado por otros delitos. Por su parte, Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, y Darío Macas, alcalde de Machala, enfrentan investigaciones por presunto lavado de activos.

José Arroyo, alcalde de Pujilí, es investigado por supuesto peculado. Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, fue señalada por la Fiscalía como presunta líder de una red dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito.

Investigaciones contra exautoridades municipales

Cinco personas, entre ellas dos exautoridades del Municipio de Taisha, fueron llamadas a juicio por un presunto peculado relacionado con una contratación pública.

Otro de los casos corresponde a Elías Baldor Bermeo, exalcalde de Ponce Enríquez, investigado por supuesto lavado de dinero y por presuntamente financiar al grupo delictivo Los Lobos.

El Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado mantienen las investigaciones. Conforme avancen las diligencias del operativo ‘Templo del Sol’, podrían ejecutarse nuevos procedimientos.

Detención del alcalde de El Tambo; preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió durante el operativo ‘Templo del Sol’ en Cañar? La Policía Nacional detuvo a tres personas durante una investigación por presunto peculado ejecutada este martes 4 de agosto de 2026.

Entre los aprehendidos se encuentra René Alonso Castillo Ortiz, alcalde de El Tambo. ¿Quiénes fueron detenidos en el operativo ‘Templo del Sol’? Además del alcalde René Alonso Castillo Ortiz, fueron detenidos Edison Marcelo Espinoza Urgilez, concejal de El Tambo, y Gabriel Gerardo Ortiz Abad, promotor particular de eventos.

Los tres permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias investigativas. ¿Por qué fue allanado el Municipio de El Tambo? Agentes policiales y autoridades judiciales ingresaron al edificio municipal para recopilar documentación y evidencias digitales relacionadas con el presunto peculado.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el operativo continúa para determinar el alcance de los hechos investigados. ¿Qué diligencias se realizan después de las detenciones? Las autoridades desarrollan la toma de declaraciones, la recopilación de indicios y el análisis de la documentación y los dispositivos obtenidos durante el allanamiento.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial de la localidad mientras avanzan estos procedimientos. ¿Podrían ejecutarse nuevas acciones dentro del caso? Sí. El Ministerio del Interior informó que el operativo ‘Templo del Sol’ continúa en marcha.

Conforme avance la investigación de la Fiscalía y se obtengan nuevos elementos, podrían realizarse otros procedimientos relacionados con el caso.

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