Alcalde de El Tambo recibe prisión preventiva por supuesto peculado

Un juez ordenó prisión preventiva contra el alcalde de El Tambo, René Alonso Castillo Ortiz, y otras dos personas procesadas por el presunto delito de peculado. La decisión se conoció durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026.

La medida también alcanza al concejal y presidente del Comité de Festejos, Edison Marcelo Espinoza, y al promotor de eventos Gabriel Gerardo O.

El magistrado adoptó la resolución después de escuchar los argumentos de las partes durante la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva con base en los elementos de convicción presentados dentro del proceso.

Además, el juez dispuso la prohibición de enajenar bienes por un monto de 16 515 dólares para cada uno de los tres procesados.

#AHORA | #Pichincha: se instala la audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de #ElTambo (#Cañar), René Alonso C.; el concejal y presidente del Comité de Festejos, Edison Marcelo E.; y el promotor de eventos, Gabriel Gerardo O., por el presunto delito de #Peculado. pic.twitter.com/VjcgMyNtvN — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 5, 2026

Investigación se concentra en concierto de cantonización

El caso está relacionado con la contratación y organización de un concierto internacional por los 33 años de cantonización de El Tambo. Para ese evento se emitieron 3 200 boletos, según informó la Fiscalía.

Un informe de la Contraloría General del Estado determinó un presunto perjuicio económico de 49 545 dólares para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Tambo.

Las investigaciones comenzaron a partir de una denuncia ciudadana relacionada con la administración de los recursos recaudados durante las festividades de cantonización de 2024.

Los tres procesados fueron detenidos el martes 4 de agosto durante el operativo denominado ‘Templo del Sol’, ejecutado conjuntamente por la Policía Nacional y la Fiscalía.

Allanamientos dejaron documentos y equipos incautados

Como parte del operativo, las autoridades realizaron dos allanamientos: uno en las instalaciones municipales y otro en el domicilio del alcalde.

Durante las intervenciones se incautaron tres teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, cuatro computadores, un dispositivo de almacenamiento y documentación vinculada con el proceso.

Entre los indicios también constan una carpeta, cinco talonarios de boletos, una caja con entradas y un contrato. Estos elementos serán analizados dentro de la investigación por el presunto manejo irregular de los recursos.

René Castillo se perfilaba para buscar la reelección

René Alonso Castillo Ortiz llegó al gobierno municipal en febrero de 2023 mediante una coalición integrada por Izquierda Democrática, Amigo, Renovación Total y Construye.

Para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, el alcalde se perfilaba como candidato a la reelección por una alianza conformada por Suma, Avanza y Creo. El promotor de eventos procesado, por su parte, era candidato a concejal por Unidad Popular.

La formulación de cargos marca el inicio de la etapa de instrucción fiscal. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una sentencia sobre la responsabilidad de los tres procesados.

Prisión preventiva contra el alcalde de El Tambo; preguntas frecuentes

❓¿Qué medidas dictó el juez contra el alcalde de El Tambo? El juez ordenó prisión preventiva contra René Alonso Castillo Ortiz, alcalde de El Tambo; Edison Marcelo Espinoza, concejal y presidente del Comité de Festejos; y el promotor de eventos Gabriel Gerardo O.

También dispuso la prohibición de enajenar bienes por 16 515 dólares para cada uno de los tres procesados. ❓¿Qué investiga la Fiscalía en el caso del alcalde de El Tambo? La investigación se concentra en la contratación y organización de un concierto internacional realizado por los 33 años de cantonización de El Tambo.

La Fiscalía analiza un presunto manejo irregular de los recursos recaudados durante las festividades de 2024, para las que se emitieron 3 200 boletos. ❓¿De cuánto sería el presunto perjuicio económico? Un informe de la Contraloría General del Estado determinó un presunto perjuicio de 49 545 dólares para el Municipio de El Tambo.

La prohibición de enajenar bienes fue fijada en 16 515 dólares para cada procesado, monto que en conjunto equivale al valor señalado por la Contraloría. ❓¿Qué indicios fueron incautados durante los allanamientos? Las autoridades decomisaron tres teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, cuatro computadores, un dispositivo de almacenamiento y documentación relacionada con el proceso.

También encontraron una carpeta, cinco talonarios de boletos, una caja con entradas y un contrato, que serán sometidos a análisis durante la investigación. ❓¿La prisión preventiva significa que los procesados ya fueron declarados culpables? No. La prisión preventiva es una medida cautelar adoptada mientras avanza la instrucción fiscal.

La formulación de cargos marca el inicio de esta etapa y la responsabilidad de los tres procesados deberá establecerse posteriormente mediante una decisión judicial.

Te recomendamos