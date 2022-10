Germán C. perdía el equilibrio en la Escuela de Policía, según video

En un video se observa el aparente estado etílico en el que se encontraba Germán C. el domingo 11 de septiembre de 2022, día en el que desapareció María Belén Bernal. Foto: Captura de pantalla.

Las cámaras de seguridad de la Escuela Superior de Formación de la Policía Nacional registraron los movimientos de Germán C. el día en el que desapareció su esposa, la abogada María Belén Bernal.

Según las imágenes reveladas, Germán C. se encuentra en aparente estado de ebriedad el domingo 11 de septiembre de 2022, mientras cumplía su guardia dentro del recinto de formación policial.

Germán C. aparece en videos

Las escenas se muestran en una serie de videos que fueron divulgados por Ecuavisa y que son parte del proceso administrativo en contra de los uniformados que estuvieron presentes el día del femicidio de Bernal.

En las imágenes se observa el momento en el que, aparentemente, Germán C. ingresa a la Escuela de Formación a bordo de una motocicleta. Luego los policías que terminan su guardia se retiran y acto seguido, a las 00:23 del 11 de septiembre, el teniente Germán C. sale nuevamente pero ya vistiendo su uniforme.

Mientras se encuentra en el lugar, se puede ver cómo tiene dificultad para caminar y sostenerse derecho. Al parecer, Germán C. estaba en aparente estado etílico. También se ve que utiliza su teléfono celular todo el tiempo que se encuentra en la garita del ingreso.

Luego sale de la imagen, mientras se observa un vehículo que aguarda en la puerta de entrada de la Escuela Superior de Formación. A las 00:50 se ve a un uniformado acercarse al automotor y seguido baja una joven mujer que ingresa a las instalaciones.

Contexto

El pasado 11 de octubre del 2022 se cumplió un mes desde que María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía para buscar a su entonces esposo y hoy prófugo y principal sospechoso de su femicidio: el teniente Germán C.

Según las investigaciones se presume que su muerte se produjo el 11 de septiembre al interior de esa escuela de formación y su cuerpo fue hallado 10 días después en el cerro Casitagua, contiguo a esa institución.

Germán C. al no haber tenido una orden de prisión preventiva se fugó. Datos de la Policía revelan que huyó hacia Colombia. Ayer se divulgó el video en donde se ve a Germán C. en aparente estado etílico.

