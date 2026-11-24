Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Dos funcionarios de la empresa estatal Petroecuador murieron en un ataque armado la tarde de este martes 24 de noviembre de 2026, en los exteriores de la Refinería de La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Las víctimas son José Villegas, superintendente de la refinería, y Nelson Ortega, intendente de planta.

La Policía Nacional confirmó que hombres armados interceptaron el vehículo tipo SUV en el que viajaban los dos funcionarios y dispararon en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió cuando las víctimas retornaban a las instalaciones petroleras, luego de una salida del complejo que duró entre cinco y ocho minutos.

El crimen provocó un amplio despliegue policial en los exteriores de la infraestructura petrolera. Personal de Criminalística y Medicina Legal acudió al sitio para cumplir los procedimientos correspondientes.

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José Villegas y Nelson Ortega murieron en el ataque

Las víctimas ocupaban cargos de responsabilidad dentro de la Refinería de La Libertad. José Villegas ejercía como superintendente, mientras Nelson Ortega cumplía funciones como intendente de planta.

De acuerdo con la información policial, ambos se movilizaban en un vehículo tipo SUV cuando los atacantes los interceptaron en los exteriores del complejo petrolero.

El coronel Jorge Hadathy, comandante de la Subzona Santa Elena de la Policía Nacional, explicó que los primeros indicios apuntan a que los agresores dirigieron la mayor parte de los disparos contra el conductor, quien sería el superintendente de la refinería.

Policía encontró entre 35 y 40 indicios balísticos

Los investigadores localizaron entre 35 y 40 indicios balísticos en el lugar del ataque. Según el coronel Hadathy, los elementos corresponden a municiones calibre 9 milímetros.

El jefe policial también informó sobre la ubicación del vehículo que los atacantes utilizaron para cometer el crimen. Los agentes encontraron ese automotor incinerado en un camino de tercer orden, a unos 100 metros de la vía principal, en la ruta hacia Montañita, dentro de la Ruta del Spondylus.

Hadathy explicó que la Policía logró ubicar el automotor después de las primeras diligencias. Las autoridades buscan reconstruir los movimientos de los responsables antes y después del ataque.

Guardias no abrieron las puertas de la refinería

Uno de los detalles que expuso el comandante policial corresponde al ingreso de las víctimas a las instalaciones petroleras. Cuando el vehículo con los dos funcionarios intentó entrar a la refinería, los guardias no abrieron las puertas porque no contaban con armas de fuego.

Este hecho forma parte de las circunstancias que la Policía analiza para establecer cómo ocurrió el ataque y cuál fue la ruta de escape de los agresores.

Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad del sector para obtener información sobre los movimientos de los sospechosos.

Policía investiga posible vínculo con el tráfico ilegal de combustibles

El coronel Jorge Hadathy señaló que la Policía no descarta que el tráfico ilegal de combustibles tenga relación con el doble asesinato. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del crimen y establecer la identidad de los autores materiales e intelectuales.

Hasta el momento, las autoridades no identifican públicamente a los responsables ni confirman el móvil del ataque.

El doble asesinato ocurre en un contexto de violencia en la provincia de Santa Elena. La noche anterior, otra persona murió en un ataque armado en un barrio del cantón La Libertad.

Lo que dice Petroecuador

EP Petroecuador expresó su pesar por la muerte del superintendente de la Refinería La Libertad y del intendente de Operaciones, y extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de ambos funcionarios.

La empresa también informó que activó protocolos de seguridad para proteger la integridad de sus trabajadores y que brindará todas las facilidades a las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.

📌 COMUNICADO OFICIAL



EP Petroecuador condena los asesinatos de dos de sus funcionarios y el Ministerio del Interior dispone el despliegue de unidades investigativas pic.twitter.com/VpspIp7WRn — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) November 24, 2026

Lo que debes saber del caso

❓ ¿Qué ocurrió en los exteriores de la Refinería de La Libertad el 24 de noviembre de 2026?

Dos funcionarios de Petroecuador murieron en un ataque armado registrado la tarde del martes 24 de noviembre en los exteriores de la Refinería de La Libertad, en Santa Elena.

Contexto: Hombres armados interceptaron el vehículo tipo SUV en el que viajaban las víctimas y dispararon en repetidas ocasiones cuando los funcionarios retornaban a las instalaciones petroleras.

❓ ¿Quiénes fueron los funcionarios de Petroecuador asesinados en La Libertad?

Las víctimas fueron José Villegas, superintendente de la Refinería de La Libertad, y Nelson Ortega, intendente de planta.

Contexto: Ambos ocupaban cargos de responsabilidad dentro de la infraestructura petrolera estatal y se movilizaban juntos en un vehículo tipo SUV cuando ocurrió el ataque.

❓ ¿En qué circunstancias ocurrió el ataque armado contra los dos funcionarios de Petroecuador?

Los funcionarios retornaban a la refinería después de salir del complejo durante un período aproximado de cinco a ocho minutos, cuando hombres armados interceptaron su vehículo.

Contexto: El ataque ocurrió cuando el automotor intentó ingresar nuevamente a las instalaciones petroleras. Los agresores dispararon varias veces contra sus ocupantes.

❓ ¿Cuántos indicios balísticos encontró la Policía en el lugar del doble asesinato?

La Policía encontró entre 35 y 40 indicios balísticos de calibre 9 milímetros.

Contexto: El coronel Jorge Hadathy, comandante de la Subzona Santa Elena, informó sobre los elementos localizados durante las primeras diligencias policiales.

❓ ¿Qué ocurrió con el vehículo que utilizaron los atacantes de los funcionarios de Petroecuador?

La Policía localizó el vehículo utilizado en el crimen completamente incinerado en una vía secundaria de Santa Elena.

Contexto: El automotor apareció en un camino de tercer orden, aproximadamente a 100 metros de la vía principal, en la ruta hacia Montañita, dentro de la Ruta del Spondylus.

❓ ¿Qué dijo la Policía sobre los disparos contra José Villegas y Nelson Ortega?

El coronel Jorge Hadathy señaló que los atacantes habrían dirigido principalmente los disparos contra el conductor, quien sería el superintendente de la refinería.

Contexto: Esta información forma parte de las primeras líneas de investigación policial sobre la mecánica del ataque y la forma en que los agresores interceptaron el vehículo.

❓ ¿Por qué los guardias de la Refinería de La Libertad no abrieron las puertas durante el ataque?

Los guardias no abrieron las puertas porque no contaban con armas de fuego.

Contexto: Según el comandante policial Jorge Hadathy, el vehículo de los funcionarios intentó ingresar a las instalaciones cuando ocurrió el ataque.

❓ ¿Qué posible motivo investiga la Policía por el asesinato de los funcionarios de Petroecuador?

La Policía no descarta que el tráfico ilegal de combustibles tenga relación con el doble asesinato.

Contexto: El coronel Jorge Hadathy aclaró que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes serían los autores materiales e intelectuales.

❓ ¿Qué acciones realiza la Policía para identificar a los responsables del ataque en la Refinería de La Libertad?

La Policía levanta indicios, revisa cámaras de seguridad y reconstruye los movimientos de los atacantes antes y después del crimen.

Contexto: El operativo también incluyó la intervención de personal de Criminalística y Medicina Legal en los exteriores de las instalaciones petroleras.

❓ ¿Qué otros hechos violentos se reportaron en La Libertad antes del asesinato de los funcionarios de Petroecuador?

La noche del lunes 23 de noviembre, otra persona murió en un ataque armado en un barrio del cantón La Libertad.

Contexto: Este hecho ocurrió la noche anterior al doble asesinato registrado en los exteriores de la refinería, en un contexto de violencia que afecta a la provincia de Santa Elena.

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