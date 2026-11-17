Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Katya J. y Nelson V., conocido como alias «Conejo», recibieron una sentencia de 40 años de prisión por el asesinato de Luis Alfonso Jijón Villalba, ocurrido el 9 de enero de 2026 en una propiedad del sector de Pifo, al oriente de Quito.

El Tribunal de Garantías Penales anunció su decisión este martes 17 de noviembre de 2026, luego de analizar las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado durante el juicio. Los jueces declararon culpables a los dos procesados como autores del delito de asesinato.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal estableció una multa equivalente a 1 500 salarios básicos unificados y el pago de 25 000 dólares por concepto de reparación integral.

El crimen de Luis Alfonso ocurrió en una propiedad de Pifo

Luis Alfonso Jijón Villalba, de 41 años, murió el 9 de enero de 2026. La investigación fiscal señala que su hermana, Katya J., lo convocó a una propiedad familiar con el pretexto de retirar algunas pertenencias y recibir maquinaria para trabajar.

Según la hipótesis que expuso la Fiscalía, la mujer habría solicitado a su hermano que acudiera solo. Al llegar al inmueble, el hombre recibió varios disparos que le causaron la muerte.

Posteriormente, los responsables trasladaron el cuerpo hasta una camioneta y abandonaron el vehículo en el kilómetro 3,5 de la carretera Pifo-Papallacta. Allí las autoridades localizaron el cadáver del hombre.

Los 1 000 dólares que vincularon a los dos sentenciados

Uno de los elementos centrales del caso fue el presunto pago de 1 000 dólares que Katya J. ofreció a Nelson V. para que asesinara a su hermano.

De acuerdo con la investigación, ambos mantenían contacto y Nelson trabajaba en una vulcanizadora que la mujer frecuentaba. La Fiscalía sostuvo que la hermana planificó el crimen y contrató al otro procesado para ejecutarlo.

Las primeras diligencias también incluyeron el análisis de las versiones de los involucrados y otros elementos que permitieron a los investigadores establecer la presunta participación de ambos en el asesinato.

Una disputa familiar también entró en la investigación

La Fiscalía examinó posibles conflictos familiares relacionados con propiedades y bienes heredados tras la muerte del padre de los hermanos Jijón Villalba.

La defensa de la víctima señaló que existían desacuerdos por asuntos patrimoniales. Este contexto formó parte de las líneas de investigación que abordaron las autoridades durante el proceso penal.

En abril de 2026, una jueza acogió el dictamen acusatorio de la Fiscalía y llamó a juicio a Katya J. y Nelson V. La causa avanzó hasta la audiencia en la que el Tribunal evaluó las pruebas y testimonios.

Tribunal impone 40 años de prisión y reparación económica

La resolución judicial de este martes 17 de noviembre establece tres disposiciones principales para los dos responsables:

40 años de prisión para Katya J. y Nelson V.

para Katya J. y Nelson V. Multa de 1 500 salarios básicos unificados.

USD 25 000 por reparación integral.

Con esta sentencia, el Tribunal declaró la responsabilidad penal de los dos procesados por el asesinato de Luis Alfonso Jijón Villalba, ocurrido en enero de 2026 en Pifo.

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