Fuerzas Armadas realizó un operativo 'sorpresa' en La Roldos

La noche de este 18 de abril de 2023 se realizó un operativo de control de armas, municiones y explosivos en La Roldos. Foto: EL COMERCIO

Redacción El Comercio (I)

Hoy 18 de abril de 2023, a las 19:00, arrancó el operativo de control de armas, municiones y explosivos en La Roldos. Se trata de uno de los barrios con mayor inseguridad del Distrito Metropolitano de Quito.

80 miembros de las Fuerzas Armadas recorrieron -en moto y a pie- las principales calles de ese populoso barrio, en el que a diario se registran robos con armas de fuego y objetos cortopunzantes. Así lo confirmaron los moradores.

María (nombre protegido) mencionó que hombres y mujeres son víctimas de los delincuentes. "Nos roban todo el tiempo. Antes, los negocios cerraban a las 23:00-23:30. Ahora, entre las 19:00 y 20:00. La gente tiene miedo". Añadió: "Queremos que intervengan los policías y militares".

Manuel (que también pidió el anonimato) se sumó al pedido y aprovechó para agradecer la presencia militar. "¿Cada qué tiempo vendrán? Verlos en las calles me llena de emoción. Estamos inundados con tanto delincuente. Todo este tiempo he pasado tenso y enojado porque no puedo hacer nada. A mí me han asaltado en dos ocasiones. Casi pierdo la vida. Cualquier persona puede ser ahora un delincuente".

Manuel es taxista. Su esposa, en cambio, tiene un pequeño negocio. "El día que nos quieran pedir dinero (los delincuentes) cerramos las puertas y tendremos que salir del país".

Operativos

El teniente coronel Carlos González contó que los controles se han incrementado durante la última semana; son alrededor de 80 al día. Los miembros de las Fuerzas Armadas intervienen en las llamadas zonas calientes: lugares con mayor inseguridad y zonas más concurridas en horas de la mañana y tarde.

El operativo de control de armas, municiones y explosivos de esta noche (18 de abril de 2023) arrancó a las 19:00 y tenía previsto extenderse hasta las 23:00. Los uniformados se dividieron en varios grupos. Uno de ellos se concentró en requisar, aleatoriamente, a varios ciudadanos de a pie, y a otros que se movilizaban en sus autos.

Otro grupo -en cambio- cumplió controles dentro de las unidades de transporte público. María aseguró que los delincuentes se suben a las unidades a la altura del Centro Comercial El Bosque para robar a la gente.

"Se suben con cuchillos. Nos quieren matar", afirmó una mujer, que también aplaudió la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en las calles. Los operativos continuarán.

