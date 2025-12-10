Francia donó drones a Ecuador para el combate al crimen organizado este miércoles 10 de diciembre de 2025.

Los drones donados por Francia para el combate al crimen organizado

Francia entregó drones de última generación a la Policía de Ecuador para combatir el crimen organizado, este miércoles, en las instalaciones de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA).

La donación busca fortalecer el equipamiento tecnológico de la Institución en su labor contra la delincuencia y el crimen organizado.

El ministro del Interior, John Reimberg; Víctor Herrera, comandante general de la Policía Nacional Subrogante; y Philippe Létrilliart, embajador de Francia en Ecuador, presidieron el evento.

Drones de alta tecnología para unidades estratégicas

El material entregado incluye tres drones de última generación, capaces de operar en espacios urbanos y rurales, incluso en condiciones complejas.

La Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), al Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) recibirán los equipos.

El fin es potenciar las capacidades operativas en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Durante su intervención, el embajador Philippe Létrilliart señaló que la cooperación entre Francia y Ecuador prioriza la lucha conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Létrilliart señaló que estas problemáticas que comprometen la seguridad y la salud pública de ambos países.

Además, indicó que se continuarán impulsando proyectos para fortalecer la seguridad durante el año 2026.

Comandante de la Policía y Ministro del Interior se pronuncian

El comandante Víctor Herrera señaló que acto constituye un testimonio del espíritu de cooperación, amistad y confianza mutua que caracteriza las relaciones bilaterales.

Dijo que la incorporación de esta tecnología de última generación permitirá fortalecer de forma sustancial las operaciones de tres unidades especiales de la Policía Nacional.

El Ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que esta tecnología potenciará la respuesta del Gobierno Nacional frente a las estructuras criminales.

Agregó que la donación representa mayor seguridad para la ciudadanía y un respaldo directo al trabajo disciplinado y valiente que realiza la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado.

