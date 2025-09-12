El ministro del Interior, John Reimberg, ratificó este viernes, 12 de septiembre de 2025, que Ecuador está en combate permanente contra el crimen organizado. Durante un evento público, aseguró que la instrucción del presidente Daniel Noboa es no dar tregua a los grupos delictivos.

Ecuador en combate permanente contra el crimen organizado

“Estamos en combate contra los grupos criminales. Es una disposición clara que tenemos del presidente de la República, Daniel Noboa, y la vamos a cumplir”, afirmó Reimberg.

El funcionario destacó varios operativos contra presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, disidentes de la exguerrilla de las FARC. En esas acciones policiales y militares se detuvo a varias personas y se incautaron bienes.

Se refirió, por ejemplo, a un operativo simultáneo en nueve provincias realizado el 9 de septiembre, que permitió confiscar bienes valorados en 313 millones de dólares. Reimberg lo calificó como “el operativo más grande en la historia del Ecuador”.

El mayor operativo contra el crimen organizado en Ecuador

Además, informó sobre una operación conjunta entre la Policía Nacional y los guardacostas de Estados Unidos, que interceptó varias embarcaciones en aguas internacionales. Como resultado, fueron incautadas cerca de dos toneladas de droga.

Reimberg explicó que Ecuador trabaja con otros tres países en la lucha contra redes criminales transnacionales y ya compartió información con autoridades extranjeras.

El ministro añadió que la ofensiva no se limita a los Comandos de la Frontera. Otras estructuras como Los Lobos y Los Águilas también han visto afectadas sus operaciones económicas en los últimos días.

Nueva app de seguridad: Proximidad Ciudadana – QR

Estad declaraciones las hizo tras la presentó de la aplicación ‘Proximidad Ciudadana – QR’, diseñada para acercar a la Policía a la comunidad.

Según explicó, la herramienta permite mayor interacción con la ciudadanía y fortalece la vigilancia en tiendas, bahías, hoteles y restaurantes. En su primera semana de funcionamiento, ya registró más de 60 000 contactos con la comunidad.

“Su labor es vital para derrotar a enemigos que golpean sin piedad a las familias ecuatorianas”, dijo Reimberg, destacando la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia.

