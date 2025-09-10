La Fiscalía General del Estado solicitó este miércoles 10 de septiembre de 2025 prisión preventiva para quince personas detenidas en un operativo que derivó en la incautación de 103 bienes vinculados a los Comandos de la Frontera, disidentes de la exguerrilla de las FARC. Los procesados enfrentan cargos por presunto lavado de activos de más de 354 millones de dólares, informó el Ministerio Público.

Operativos y bienes incautados en el caso Comandos de la Frontera

El operativo incluyó 68 allanamientos en nueve provincias y permitió identificar un patrimonio compuesto por haciendas, mansiones, departamentos, gasolineras, ferreterías, lubricadoras, bodegas y terrenos con cultivos de palma africana.

Entre los bienes de mayor extensión figuran dos haciendas en Santo Domingo de los Tsáchilas, que suman 620 hectáreas, y otra de 470 hectáreas en Esmeraldas.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que en total fueron detenidas 10 personas y otras cinco notificadas en centros penitenciarios. Añadió que la organización mantenía nexos en al menos tres países, donde tendría compañías registradas.

Decisión del juez sobre el pedido de Fiscalía

El juez aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para las 15 personas procesadas. También dispuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, así como el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero nacional.

También resolvió medidas contra las cinco personas jurídicas procesadas, para las que ordenó la suspensión temporal de actividades y la intervención de la entidad correspondiente. Además, fijó en 90 días el plazo de la instrucción fiscal.

Esquema societario

Según Reimberg, la estructura delictiva operaba principalmente en Sucumbíos, fronteriza con Colombia. Estaba liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias “gerente”, señalado como miembro activo y líder de los Comandos de la Frontera.

El ministro explicó que Álvarez, junto a su esposa, hijos y familiares cercanos, conformó un esquema societario para ingresar grandes sumas de dinero al sistema financiero ecuatoriano. Otra figura clave sería Juan Carlos Chulca Chiliquinga, alias “Chavalo”, quien registraría ingresos injustificados por más de 9 millones de dólares y es hermano de alias “gerente”.

Declaraciones oficiales de Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa calificó el operativo como el mayor golpe contra las economías criminales en la historia del país.

Señaló que la incautación de más de 300 millones de dólares en bienes representa un avance en la lucha contra las organizaciones que catalogó como terroristas, en el marco del conflicto armado interno declarado en enero de 2024.

Procesos judiciales previos

En julio pasado, la justicia condenó a 13 años de prisión a cinco personas vinculadas a la misma estructura por delincuencia organizada. Otras ocho recibieron penas de 10 años. La Fiscalía las relacionó con actividades de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

Este caso se reveló en agosto de 2024 tras un operativo simultáneo en varias provincias. De acuerdo con la Policía, la red enviaba cocaína a México y España.

Antecedentes violentos

A los Comandos de la Frontera también se les atribuye la emboscada en la que murieron once militares ecuatorianos en mayo de 2024, durante un operativo contra la minería ilegal en Alto Punino, entre Orellana y Napo. En ese hecho también fallecieron tres de los atacantes.

