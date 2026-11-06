La Fiscalía de Nueva York solicita el decomiso de bienes a los Estrada y Bucaram

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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicita el decomiso de bienes a Jaime Estrada Bonilla, a su hijo Jaime Estrada Medranda y a Jacobo Bucaram Pulley. La petición judicial, contenida en la acusación sustitutiva S1 26 Cr. 14, incluye también a Geovanny Fernández Menéndez y a William Briones López, alias “Cachete”. El fiscal federal Jamie McDonald firmó el escrito que tramita una corte estadounidense sin fijar todavía montos ni identificar propiedades específicas.
El apartado 23 del documento oficial exige la entrega de todas las ganancias directas o indirectas del supuesto narcotráfico. La solicitud abarca los activos utilizados para facilitar el delito.
El texto legal advierte la búsqueda de propiedades sustitutivas si los procesados venden, transfieren, ocultan o mezclan los activos originarios. Asimismo, el apartado 24 demanda la confiscación de las armas de fuego y las municiones vinculadas a las operaciones ilícitas.
La Fiscalía imputa a los cinco procesados tres delitos graves: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y conspiración para tener dicho armamento.
Las investigaciones señalan el uso de una exportadora de mariscos para camuflar droga en contenedores de atún. El expediente registra la incautación de 1 444 kilogramos de cocaína en Guayaquil el 27 de mayo de 2023.
El escrito detalla reuniones durante 2026 entre los Estrada y Bucaram para coordinar el envío de 2 000 kilogramos de cocaína a México con destino final a suelo norteamericano.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización mantuvo contactos con bandas como Los Choneros y Los Lobos. Las afirmaciones del expediente constituyen atribuciones de la Fiscalía, por lo que los presuntos implicados conservan su derecho a la presunción de inocencia durante el juicio.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicita el decomiso de las ganancias directas e indirectas del supuesto narcotráfico, los activos utilizados para facilitar los delitos y las armas de fuego y municiones vinculadas a las operaciones investigadas.
Contexto: La petición consta en los apartados 23 y 24 de la acusación sustitutiva S1 26 Cr. 14, firmada por el fiscal federal Jamie McDonald. El documento todavía no establece montos ni identifica propiedades específicas.
La Fiscalía solicita la confiscación de los bienes relacionados con los delitos imputados y contempla el decomiso de propiedades sustitutivas.
Contexto: La medida también podría alcanzar activos que los procesados vendan, transfieran, oculten o mezclen con otros bienes, según lo expuesto en el apartado 23 del documento judicial.
La Fiscalía solicita que las autoridades puedan confiscar propiedades sustitutivas si los activos originarios se venden, transfieren, ocultan o mezclan.
Contexto: Esta disposición busca evitar que la transferencia o modificación de los bienes impida el decomiso solicitado por la justicia estadounidense.
La petición incluye las armas de fuego y las municiones vinculadas a las operaciones ilícitas investigadas.
Contexto: El requerimiento consta en el apartado 24 de la acusación sustitutiva S1 26 Cr. 14.