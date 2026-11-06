La Fiscalía de Nueva York solicita el decomiso de bienes a los Estrada y Bucaram

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicita el decomiso de bienes a Jaime Estrada Bonilla, a su hijo Jaime Estrada Medranda y a Jacobo Bucaram Pulley. La petición judicial, contenida en la acusación sustitutiva S1 26 Cr. 14, incluye también a Geovanny Fernández Menéndez y a William Briones López, alias “Cachete”. El fiscal federal Jamie McDonald firmó el escrito que tramita una corte estadounidense sin fijar todavía montos ni identificar propiedades específicas.

Decomiso de bienes a Jaime Estrada y Jacobo Bucaram en EE. UU.

El apartado 23 del documento oficial exige la entrega de todas las ganancias directas o indirectas del supuesto narcotráfico. La solicitud abarca los activos utilizados para facilitar el delito.

El texto legal advierte la búsqueda de propiedades sustitutivas si los procesados venden, transfieren, ocultan o mezclan los activos originarios. Asimismo, el apartado 24 demanda la confiscación de las armas de fuego y las municiones vinculadas a las operaciones ilícitas.

Cargos de la Fiscalía de Nueva York contra la red de narcotráfico

La Fiscalía imputa a los cinco procesados tres delitos graves: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y conspiración para tener dicho armamento.

Las investigaciones señalan el uso de una exportadora de mariscos para camuflar droga en contenedores de atún. El expediente registra la incautación de 1 444 kilogramos de cocaína en Guayaquil el 27 de mayo de 2023.

Envíos de cocaína a México y nexos con Los Choneros y Los Lobos

El escrito detalla reuniones durante 2026 entre los Estrada y Bucaram para coordinar el envío de 2 000 kilogramos de cocaína a México con destino final a suelo norteamericano.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización mantuvo contactos con bandas como Los Choneros y Los Lobos. Las afirmaciones del expediente constituyen atribuciones de la Fiscalía, por lo que los presuntos implicados conservan su derecho a la presunción de inocencia durante el juicio.

Pedido de la Fiscalía en el caso de los Estrada y Bucaram; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué bienes busca decomisar la Fiscalía de Estados Unidos a Jaime Estrada, Jacobo Bucaram y los otros procesados? La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicita el decomiso de las ganancias directas e indirectas del supuesto narcotráfico, los activos utilizados para facilitar los delitos y las armas de fuego y municiones vinculadas a las operaciones investigadas.

Contexto: La petición consta en los apartados 23 y 24 de la acusación sustitutiva S1 26 Cr. 14, firmada por el fiscal federal Jamie McDonald. El documento todavía no establece montos ni identifica propiedades específicas. ❓ ¿Qué establece la acusación de Estados Unidos sobre las propiedades de los procesados? La Fiscalía solicita la confiscación de los bienes relacionados con los delitos imputados y contempla el decomiso de propiedades sustitutivas.

Contexto: La medida también podría alcanzar activos que los procesados vendan, transfieran, oculten o mezclen con otros bienes, según lo expuesto en el apartado 23 del documento judicial. ❓ ¿Qué ocurre si los procesados venden u ocultan los bienes que podrían ser decomisados? La Fiscalía solicita que las autoridades puedan confiscar propiedades sustitutivas si los activos originarios se venden, transfieren, ocultan o mezclan.

Contexto: Esta disposición busca evitar que la transferencia o modificación de los bienes impida el decomiso solicitado por la justicia estadounidense. ❓ ¿Qué armas busca decomisar la Fiscalía de Nueva York? La petición incluye las armas de fuego y las municiones vinculadas a las operaciones ilícitas investigadas.

Contexto: El requerimiento consta en el apartado 24 de la acusación sustitutiva S1 26 Cr. 14.

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