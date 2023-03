Fiscalía: Lenín Moreno y familia habrían recibido USD 660 000 en coimas

El expresidente Lenín Moreno es investigado por presunto cohecho. Foto: Archivo EL COMERCIO

Ana Rosero (I)

La Fiscalía procesó por presunto cohecho a 37 personas en el caso Ina Papers o también conocido como Sinohydro. En la lista de imputados está el expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y dos cuñadas.

Según las investigaciones, los 37 procesados supuestamente se beneficiaron con cerca de USD 76 millones en coimas. Supuestamente esos sobornos se pagaron para viabilizar la concesión del contrato del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

Este domingo 5 de marzo del 2023 se conoció cuánto dinero supuestamente recibió o se benefició Lenín Moreno y su círculo familiar, durante esta trama de corrupción.

Según la fiscal general, Diana Salazar, de los USD 76 millones el exmandatraio Moreno y seis miembros de su familia habrían recibido USD 660 000 en coimas.

Fiscal detalló montos que supuestamente recibió la familia de Lenín Moreno:

Lenín Moreno y su esposa: USD 220 000, lo cual habrían usado para comprar un departamento y muebles.

Su hija: USD 50 000

Sus dos hermanos: USD 360 000

Sus dos cuñadas: USD 25 000

Su suegra (fallecida): USD 5 000

Postura de Moreno

Un día después de la formulación de cargos, Lenín Moreno escribió lo siguiente, a través de su cuenta de Twitter: “Es mi costumbre respetar la institucionalidad, por ello no me he pronunciado sobre las falsedades expuestas por Fiscalía”.

El expresidente dijo que se pronunciará luego de conocer si el juez nacional Adrián Rojas, dispone o no el arresto domiciliario solicitado por Fiscalía.

Pero el 22 de febrero del 2023, Moreno, quien también fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, ya se pronunció sobre las acusaciones de Fiscalía en el caso Ina Papers.

En esa ocasión, el exmandatario aseguró que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación “de la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana”.

Él también dijo que “el proyecto Coca Codo Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces, mientras yo ejercía mis funciones como Vicepresidente y con la única competencia de llevar adelante el programa Manuela Espejo”.

