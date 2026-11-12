Fiscalía acusa de femicidio a Cristian Villavicencio por la muerte de Lizeth Bunshi

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Fiscalía reformuló los cargos contra Cristian Villavicencio por la muerte de Lizeth Bunshi y cambió la calificación jurídica del caso, que inicialmente se investigó como desaparición involuntaria. Con los nuevos testimonios y pericias, la institución formuló una acusación por presunto femicidio, delito que contempla una pena de 22 a 26 años de prisión.

El juez aceptó el pedido de la Fiscalía, concedió 30 días adicionales para la instrucción fiscal y mantuvo la prisión preventiva contra Villavicencio. El procesado permanece en el centro penitenciario El Encuentro, en Santa Elena.

#AHORA | #Pichincha: se instala la audiencia de reformulación de cargos contra Cristian Gonzalo V. L., tras los nuevos elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal por el delito de #DesapariciónInvoluntaria, por la muerte de Lizeth B. pic.twitter.com/Vv4cS8r2Zx — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 12, 2026

Testimonios reconstruyen las últimas horas de Lizeth Bunshi

Durante la investigación, el exnovio de Lizeth relató que ella conoció a Villavicencio en abril de 2026, durante el cumpleaños de un amigo. Según su testimonio, ambos coincidieron en tres ocasiones: el 21 de abril, el 6 de junio y el 19 de julio, fecha en que ocurrieron los hechos.

El testigo contó que ese último día compartieron bebidas en un bar y luego acudieron a una discoteca. Allí, Lizeth decidió quedarse con Villavicencio, mientras su expareja se retiró con otra persona.

Un conductor de la plataforma InDrive declaró que trasladó a ambos hasta el redondel de Cumandá, en Quito. Según su versión, los dejó en ese lugar a las 17:31.

Otros testimonios describieron a un hombre que arrastraba a Lizeth de los pies hacia la quebrada del río Machángara. Los declarantes señalaron que la joven gritaba para pedir auxilio y que el hombre pronunciaba expresiones ofensivas contra ella.

Pericias médico-legales identificaron lesiones anteriores a la caída

El análisis médico-legal posterior a la exhumación identificó lesiones relacionadas con los impactos de la precipitación, entre ellas infiltraciones hemorrágicas en las regiones frontal y temporal izquierda, una luxación del codo izquierdo y lesiones contusas en distintas partes del cuerpo.

Sin embargo, los peritos también encontraron lesiones premortem que no correspondían con la mecánica de la caída y que, por sí solas, no provocaron la muerte.

En la mano derecha, el examen identificó infiltraciones hemorrágicas y una fractura del lecho ungueal del segundo dedo. El informe interpretó estos hallazgos como señales de resistencia y lucha. También registró lesiones anteriores a la caída en la región occipital y en la pierna izquierda.

La causa de muerte que estableció el análisis médico-legal fue asfixia por sumersión. El documento también describió un intento de defensa, temor y expresiones de auxilio, además de la posibilidad de que un impulso externo provocara la caída al río Machángara.

El examen practicado a Villavicencio, por otra parte, registró escoriaciones recientes en la cabeza, compatibles con el deslizamiento de uñas humanas.

Análisis de género forma parte de la investigación

La Fiscalía incorporó una autopsia psicológica y un análisis del contexto de género. Estos documentos identificaron elementos relacionados con desigualdad en las relaciones de poder, dominación patriarcal y discriminación hacia las mujeres.

El análisis también examinó expresiones de desprecio, castigo y concepciones de propiedad masculina sobre el cuerpo de las mujeres. Estos elementos forman parte de la argumentación fiscal para sustentar la nueva calificación jurídica.

La investigación tomó en cuenta la definición de femicidio íntimo, que comprende las muertes de mujeres por parte de parejas o exparejas, así como los casos en que un hombre mata a una amiga o conocida por el rechazo a una relación sentimental o sexual.

Informe psicológico evaluó la personalidad del procesado

Otro elemento incorporado al expediente corresponde a la evaluación psicológica de Villavicencio. El informe identificó un puntaje significativo en el patrón de personalidad denominado «tempestuoso» y rasgos compulsivos en el Cuestionario Exploratorio de la Personalidad (CEPER).

La evaluación describe características como inestabilidad emocional, cambios drásticos de ánimo, irritabilidad y arrebatos emocionales. No obstante, el documento advierte que los resultados sobre impulsividad no permiten establecer una alteración en ese rasgo, debido a un sesgo en las respuestas y a puntajes bajos.

La pericia concluyó que los rasgos identificados no alteraban la voluntad ni la conciencia del procesado y que conservaba la capacidad de distinguir entre lo lícito y lo ilícito.

Fiscalía reformuló cargos con base en el artículo 596 del COIP

La Fiscalía sustentó el cambio de calificación jurídica en el artículo 596 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta disposición permite reformular cargos durante la instrucción fiscal cuando los resultados de la investigación justifican una modificación de la imputación.

Con la nueva calificación, Villavicencio enfrenta cargos por presunto femicidio, tipificado en el artículo 141 del COIP, que establece una pena de 22 a 26 años de privación de libertad.

El juez concedió los 30 días adicionales que contempla la norma para esta etapa procesal. La reformulación no constituye una sentencia condenatoria: la responsabilidad penal del procesado todavía deberá resolverse en las siguientes fases judiciales.

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