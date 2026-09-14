Una madre va a prisión preventiva por el presunto femicidio de su hija de tres años

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Las investigaciones por la muerte violenta de una menor de edad derivaron en nuevas medidas cautelares este lunes 14 de septiembre de 2026. Un juez de Garantías Penales dictó una orden de prisión preventiva en contra de Lizbeth Katherine T. Ch., de 21 años, tras ser vinculada en calidad de presunta coautora dentro de la causa abierta por el femicidio de su hija de tres años, un hecho que fue registrado en la provincia de Cotopaxi.

Vinculación judicial por el femicidio de su hija de tres años

La audiencia de vinculación se cumplió en Cotopaxi, donde los delegados fiscales expusieron más de 35 elementos de convicción para fundamentar la participación directa de la progenitora en la infracción tipificada en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Con esta resolución, la autoridad judicial acogió el pedido acusatorio y ordenó que la mujer permanezca privada de la libertad, extendiendo el plazo de la instrucción fiscal por 30 días adicionales para continuar con la recolección de indicios.

Elementos periciales y causa médica del deceso

El sustento acusatorio incorporó versiones testimoniales de los uniformados que ejecutaron la aprehensión inicial, el acta formal de levantamiento del cadáver y la verificación técnica del domicilio.

Asimismo, se adjuntó la ficha simplificada que certifica el lazo materno de la imputada y la ampliación del informe de autopsia médico-legal practicado en la morgue del Cementerio General de Latacunga.

Este examen pericial confirmó que la víctima pereció a causa de una hemorragia interna provocada por violencia física, presentando múltiples hematomas visibles en el rostro, tórax, espalda y otras extremidades.

Hechos previos al ingreso hospitalario de la víctima

Las investigaciones señalan que la cadena de maltratos empezó la mañana del 3 de agosto de 2026, cuando la niña se trasladó hacia Quito junto a Jhon Carlos C. V., pareja de la procesada y agente de control municipal en Latacunga.

En el trayecto vehicular, la infante experimentó un incidente fisiológico, acontecimiento que habría motivado agresiones físicas reiteradas por parte del hombre. Al volver a la vivienda compartida en el sector La Merced a las 19:00, el conviviente relató lo ocurrido a la madre, quien presuntamente procedió a golpear a la pequeña con un cinturón, ataques corporales que habrían persistido durante el día siguiente.

Traslado a la casa de salud y situación del padrastro

El 5 de agosto de 2026, luego de que el agente municipal dejara a la mujer en su puesto de trabajo, volvió al domicilio y constató un nuevo incidente de la menor en la cama, atacándola nuevamente a golpes.

Posteriormente, el sospechoso condujo a la infante al Hospital General Latacunga, centro donde los médicos de turno constataron que ingresó sin signos vitales y notificaron de inmediato a la Policía Nacional.

Jhon Carlos C. V. permanece procesado en este expediente desde agosto de 2026.

Te recomendamos