Policía realizó detonación controlada de explosivo hallado en el Complejo Judicial Norte de Quito

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La Policía Nacional informó que realizó una detonación controlada del artefacto encontrado en el ingreso al Complejo Judicial Norte, en Quito, este jueves 5 de noviembre de 2026. La alerta de seguridad se registró mientras se desarrollaba la audiencia del caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El procedimiento policial obligó a cerrar la avenida Amazonas, en el sector de Iñaquito, durante al menos tres horas, mientras los agentes ejecutaban los protocolos de seguridad en los alrededores del edificio judicial.

Lo que se encontró en el Complejo Judicial Norte

Agentes de la Unidad de Antiexplosivos de la Policía Nacional acudieron al edificio para inspeccionar el artefacto. “Se pudo observar a través de los videos de vigilancia que un ciudadano se acercó a la puerta principal del Complejo Judicial Norte en donde botó una mochila”, declaró la Policía a los medios de comunicación.

Indicó que se encontraron unas cuatro emulsiones de explosivos. “Contendrían una mecha lenta, tiene todos los mecanismos necesarios para poder explotar”, informó la Policía.

La Policía Nacional, a través de esta unidad de explosivos del Grupo de Intervención y Rescates hicieron una detonación controlada del artefacto.

De manera preliminar la Policía informó que se encontraron dos emulsiones más en otro compartimiento de la maleta. En uno de los pisos del complejo habría sido encontrada otra maleta abandonada.

Avenida Amazonas fue habilitada tras procedimiento policial

La avenida Amazonas en el sector Iñaquito, en Quito, se encuentra habilitada luego de que la Policía Nacional y agentes especializados intervinieran la zona por una alerta de seguridad en las instalaciones del Complejo Judicial Norte, este jueves 5 de noviembre de 2026.

Por un procedimiento de la Policía Nacional, se implementaron cierres viales en los alrededores del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas. La medida afectó varios puntos estratégicos de circulación, por lo que la AMT recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos y tomar rutas alternas.

Los cierres se mantuvieron en las intersecciones de: Av. Amazonas y Pereira, Av. Amazonas y NNUU, Av. Amazonas y Gaspar de Villarroel, Av. Gaspar de Villarroel y Jorge Drom; y Pereira y Jorge Drom.

🚨 #Actualización | ¡Vía habilitada! 📍 Sector: Complejo Judicial Norte 🛣️ Lugar: av. Amazonas https://t.co/BKWhTtmAke — AMTQuito (@AMT_Quito) November 5, 2026

Complejo Judicial Norte fue evacuado

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha informó sobre la suspensión temporal de los servicios judiciales en el Complejo Judicial Norte, debido a una alerta de explosivo.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la evacuación del edificio para precautelar la integridad de los funcionarios y usuarios este jueves 5 de noviembre de 2026.

Alerta de seguridad en medio de audiencia del caso Magnicidio FV

La alerta de seguridad se registró en medio de la audiencia del caso Magnicidio FV, en la que se esperaba conocer la resolución sobre el llamamiento a juicio de los procesados por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La diligencia tuvo que ser interrumpida mientras se daba lectura a la resolución judicial.

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