La audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro se reinstaló este martes 9 de diciembre de 2025 con la presencia del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, para continuar con la resolución sobre los procesados. La diligencia avanzó un día después de que el conjuez llamara a juicio a 21 personas por presunta participación en el delito de cohecho, tras un proceso que inició con 24 investigados y dejó fuera a tres de ellos.

Los autores directos señalados en la resolución del caso Sinohydro

La decisión del conjuez incluyó como autores directos al exvicepresidente Lenín Moreno; a Luciano Cepeda y Henry Galarza, ambos exgerentes de Coca Codo Sinclair; y a tres exrepresentantes de Sinohydro: Cai Runguo, Yang Huijin y Song Dongsheng.

La lista de autores directos se completa con Conto Patiño, lobista de Sinohydro, señalado por su rol en la estructura que Fiscalía investiga desde 2019.

El núcleo familiar de Lenín Moreno que deberá enfrentar juicio

El conjuez también llamó a juicio a cinco personas del entorno más cercano al exvicepresidente. En esa lista figuran Rocío González, esposa de Lenín Moreno; Irina Moreno, hija del exmandatario; y sus hermanos Guillermo Moreno y Edwin Moreno.

La resolución también incluyó a Martha González, cuñada de Moreno, a quien Fiscalía acusa como cómplice.

La red familiar y profesional que rodeaba a Conto Patiño

En la causa aparecen además seis familiares de Conto Patiño, todos como presuntos cómplices del delito de cohecho. La resolución incluyó a sus hijos María Augusta Patiño, Juan Carlos Patiño, Patricia Patiño y Manuel Patiño; a su nieta Priscila Burneo; y a su yerno Xavier Macías, esposo de María Augusta.

Las investigaciones de Fiscalía sostienen que este grupo formaba parte del circuito que manejaba bienes, transacciones y estructuras vinculadas al contrato de Sinohydro en Ecuador.

Abogados y personas vinculadas a los procesados que también irán a juicio

La lista de cómplices se completa con Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, exabogados de Conto Patiño.

También aparece María Augusta Baquero, esposa del exgerente Luciano Cepeda, incluida por su presunta participación en operaciones relacionadas con el caso.

Una jornada marcada por pedidos de aclaración y un receso obligado

Durante la reinstalación de la audiencia, las defensas solicitaron aclaraciones y ampliaciones sobre varios puntos de la resolución anunciada.

Frente a esos requerimientos, el conjuez dispuso un receso hasta las 16:30 para responder a cada pedido antes de cerrar formalmente la etapa preparatoria.

Con la decisión de llamar a juicio a los 21 procesados, el caso Sinohydro avanza hacia su fase decisiva, con una estructura que involucra a exautoridades, representantes de la contratista china, familiares cercanos y asesores jurídicos.

