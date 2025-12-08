La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro abrió la puerta a una nueva fase procesal para el expresidente Lenín Moreno este 8 de diciembre de 2025. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, concluyó que existen elementos de convicción suficientes para que el exmandatario enfrente un juicio por el supuesto delito de cohecho, en calidad de autor directo.

El criterio del conjuez sobre el entramado investigado del caso Sinohydro y la relación con Lenín Moreno

Durante la diligencia, Hernández explicó que los elementos recolectados en la etapa investigativa muestran la posible existencia de un esquema organizado y sostenido en el tiempo.

Según su análisis, ese entramado habría estado orientado a recibir beneficios económicos, pagos indebidos y otras dádivas provenientes de la empresa estatal china Sinohydro, a partir del proceso de adjudicación, financiamiento, ejecución y supervisión del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

en la @CorteNacional –y con la presencia del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón–, se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra 24 procesados por presunto #Cohecho.

El caso Sinohydro gira en torno al contrato de construcción de esa megaobra, ejecutada durante el gobierno de Rafael Correa y financiada con un crédito chino.

La Fiscalía ha sostenido que la intervención de Moreno, entonces vicepresidente, habría sido determinante para asegurar la participación de Sinohydro en Ecuador. En esa línea, los representantes de la empresa en el país, el empresario Conto P., su hija María P., y su yerno Xavier M., figuran como coprocesados.

Argumentos que llevaron al llamado a juicio a Lenin Moreno en el caso Sinohydro

El conjuez señaló que, con el caudal actual de elementos de convicción, se puede presumir que Moreno tuvo una intervención “esencial y decisiva” para obtener el financiamiento que permitió adjudicar el contrato a Sinohydro.

También indicó que existirían indicios de una participación relevante en el flujo posterior de dádivas canalizadas a través de Recorsa e Ina Investment Corporation, con beneficiarios en el entorno familiar del exmandatario, en adquisiciones realizadas tanto en Ecuador como en el extranjero.

Al considerar que estos elementos permiten presumir la existencia del delito y la participación del procesado, el juzgador resolvió llamar a juicio a Lenín Voltaire Moreno Garcés por cohecho, conforme al artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con lo establecido en el artículo 42 del mismo cuerpo normativo.

Hernández recordó que la transformación de los elementos de convicción en prueba solo ocurrirá en la etapa de juicio, donde se realizará la contrastación, impugnación y valoración integral.

Medidas cautelares y obligaciones del exmandatario

En cuanto a la situación personal de Moreno, radicado en Asunción, Paraguay, el conjuez rechazó la solicitud de Fiscalía para modificar la medida cautelar vigente.

Ratificó la obligación de presentaciones periódicas en la Embajada de Ecuador, aunque dispuso un cambio en la frecuencia: el exmandatario deberá presentarse en la primera y la tercera semana de cada mes, en lugar de la presentación mensual que cumplía hasta ahora.

La causa avanza así hacia la etapa de juicio, donde se disputará la validez y el alcance de los elementos reunidos durante la investigación.

Tres familiares de Lenín Moreno enfrentarán juicio como presuntos cómplices en el caso Sinohydro

La hija de Lenín Moreno y su esposa, fueron llamadas a juicio en calidad de cómplices por el supuesto delito de cohecho.

En la misma resolución, el conjuez también llamó a juicio al hermano del exmandatario, bajo la misma figura penal. Ambos deberán afrontar la etapa de juicio, donde se debatirá la prueba y se determinará su grado de participación.

