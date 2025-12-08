En el caso Sinohydro, cinco familiares de Lenín Moreno, expresidente y exvicepresidente de la República, también van a juicio por presunto cohecho, entre ellos están su esposa, Rocío González y su hija, Irina Moreno.

Lenín Moreno y sus cinco familiares, llamados a juicio en el caso Sinohydro

La tarde de este lunes, un conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió llamar a juicio a cinco familiares del expresidente Lenín Moreno.

La CNJ aceptó los elementos presentados por la Fiscalía y los llamó a juicio en calidad de cómplices del presunto delito de cohecho.

Los familiares son:

Judith Rocío G. N. , esposa de Lenín Boltaire M. G.

, esposa de Lenín Boltaire M. G. Irina M. G. , hija de Lenín Boltaire M. G. y Judith Rocío G. N.

, hija de Lenín Boltaire M. G. y Judith Rocío G. N. Guillermo Renán M. G. , hermano de Lenín Boltaire M. G.

, hermano de Lenín Boltaire M. G. Edwin Ovidio M. G. , hermano de Lenín Boltaire M. G.

, hermano de Lenín Boltaire M. G. Martha Guisella G. N., hermana de Judith Rocío G. N. y cuñada de Lenín Boltaire M. G.

Otro presunto autor directo

Además, junto a Lenín Moreno, también se acusa de presunto autor directo del delito de cohecho.

Se trata de Song D., exapoderado general y exrepresentante de Sinohydro Corporation en Ecuador.

El caso Sinohydro

En el caso Sinohydro, la investigación de la Fiscalía General del Estado presume una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

Esta red habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.

Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro.

Esto, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

