Ejército se incauta de 220 dosis de presunta cocaína en una vivienda de El Quinche

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Un patrullaje militar permitió localizar 220 dosis de presunta cocaína y aproximadamente 100 gramos de una sustancia blanquecina en una vivienda de El Quinche, parroquia rural de Quito. La intervención ocurrió luego de que moradores del sector alertaran a los uniformados sobre un inmueble donde, presuntamente, expendían sustancias sujetas a fiscalización.

El Ejército Ecuatoriano ejecutó el operativo como parte de las operaciones militares de ámbito interno CAMEX. Durante la intervención, los militares encontraron las dosis y la sustancia adicional. En el inmueble también se encontraba un ciudadano identificado por las autoridades como Luis Eduardo T.

Alerta de moradores llevó a los militares hasta una vivienda

El procedimiento comenzó con un patrullaje a pie por El Quinche. Durante el recorrido, habitantes del sector informaron al personal militar sobre una vivienda donde, según la alerta ciudadana, presuntamente vendían sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Los uniformados acudieron al inmueble para verificar la información. En el lugar localizaron las 220 dosis de presunta cocaína y cerca de 100 gramos de una sustancia blanquecina que, de acuerdo con el reporte del Ejército, también correspondería presumiblemente a cocaína.

La intervención ocurrió dentro de las operaciones CAMEX, que forman parte de las acciones militares de ámbito interno. El Ejército difundió los resultados del procedimiento a través de un comunicado institucional.

Un ciudadano se encontraba en el inmueble durante el operativo

Durante la intervención, los militares encontraron en la vivienda a un ciudadano identificado como Luis Eduardo T, quien fue puesto a órdenes de las autoridades.

Ejército ejecuta operaciones CAMEX en Pichincha

El Ejército Ecuatoriano señaló que mantiene operaciones militares permanentes como parte de sus tareas de seguridad y control territorial. El patrullaje en El Quinche se enmarca en ese despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

El hallazgo ocurrió en una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha. La alerta de los moradores permitió que los militares acudieran al inmueble y verificaran la presunta presencia de sustancias sujetas a fiscalización.

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