Tres extranjeros detenidos con droga, armas y una granada en La Mariscal

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un operativo policial en el norte de La Mariscal permitió la detención de tres ciudadanos extranjeros la noche del miércoles 14 de octubre de 2026. Los agentes encontraron estupefacientes, armas de fuego y una granada dentro de un inmueble.

Tres ciudadanos extranjeros quedaron detenidos durante un operativo de la Policía Nacional en el sector de La Mariscal, en el centro-norte de Quito. La intervención ocurrió la noche del miércoles 14 de octubre, luego de varias investigaciones e indicios que condujeron a los agentes hasta un inmueble presuntamente vinculado con actividades delictivas.

Durante el procedimiento, los policías encontraron droga, armas de fuego y una granada. El hallazgo motivó la intervención de personal especializado en explosivos para controlar el artefacto y reducir los riesgos para los uniformados y los habitantes del sector.

El operativo también alteró temporalmente la circulación vehicular y peatonal en las calles Juan Pinto y Reina Victoria. La Policía restringió el paso mientras sus equipos ejecutaban las tareas de seguridad.

Operativo policial en La Mariscal permitió decomisar droga y armas

El mayor Carlos Morocho, jefe del circuito La Mariscal, explicó que las investigaciones previas permitieron identificar el inmueble donde los agentes ejecutaron la intervención.

Según la información del operativo, los policías decomisaron artículos que presuntamente servían para el abastecimiento y la distribución de estupefacientes en el barrio. Entre los elementos encontrados también constaban armas de fuego y una granada.

La presencia del artefacto explosivo obligó a solicitar el apoyo del equipo antiexplosivos. El personal especializado atendió el riesgo antes de que las autoridades permitieran el retorno a las actividades habituales en las calles cercanas.

Hasta el momento, la información disponible no precisa el tipo ni la cantidad de droga decomisada, el número de armas incautadas o la identidad de los tres detenidos. Tampoco detalla los cargos que enfrentarán ni la situación judicial de cada uno.

Calles cerradas y locales comerciales cerraron durante la intervención

La intervención policial obligó a cerrar temporalmente las calles Juan Pinto y Reina Victoria para impedir el paso de vehículos y peatones por el área de riesgo.

Los negocios cercanos también cerraron sus puertas durante el procedimiento como medida preventiva. La presencia de una granada dentro del inmueble elevó la preocupación por la seguridad de quienes circulaban o trabajaban en el sector.

Una vez que el personal especializado controló el peligro, las autoridades restablecieron la circulación en la zona.

Este tipo de restricciones permite a los equipos policiales y técnicos trabajar con mayor seguridad durante operativos que incluyen armas o posibles explosivos. Por esa razón, los ciudadanos deben respetar los perímetros de seguridad y las instrucciones de los agentes.

Plan de Protección Quito y controles contra actividades delictivas

El operativo en La Mariscal forma parte de las acciones de seguridad que las autoridades vinculan con el Plan de Protección Quito, una estrategia impulsada por el Gobierno nacional.

La intervención se suma a los controles policiales en sectores de la capital donde las investigaciones apuntan a posibles actividades relacionadas con el tráfico y la distribución de drogas.

Sin embargo, el hallazgo de sustancias, armas y una granada no permite establecer por sí solo el alcance de la presunta red ni la responsabilidad individual de los detenidos. Esos aspectos dependen de las investigaciones y de las decisiones de las autoridades judiciales.

La Policía no detalló si el inmueble funcionaba exclusivamente como punto de distribución de drogas o si existen otros sospechosos relacionados con el caso.