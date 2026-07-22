Ecuador presenta su primera camioneta táctica militar

El Bloque de Seguridad impulsa una fase de ofensiva total mediante el desarrollo de tecnología autónoma. En este contexto, Ecuador dio a conocer este miércoles 22 de julio de 2026, que finalizó la fabricación de la primera camioneta táctica militar y el escuadrón de drones “Rayo Justiciero”.

A través del Bloque de Seguridad y la gestión de las Fuerzas Armadas, el país ha comenzado a consolidar procesos de fabricación propia.

Este avance reduce la dependencia exclusiva de la adquisición de equipamiento en mercados internacionales, lo que representa un paso significativo hacia la autosuficiencia.

Producción nacional de vehículos tácticos

La producción nacional se materializa con el ensamblaje de la primera camioneta táctica militar en territorio ecuatoriano. Este hito demuestra la capacidad de la industria nacional aplicada al ámbito de la defensa y el orden público, marcando un precedente en la historia militar del país.

Innovación aérea con el ‘Rayo Justiciero’

De manera complementaria a la producción de vehículos blindados, la innovación militar también abarca el ámbito aeroespacial.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha desarrollado un escuadrón de aeronaves no tripuladas conocido como “Rayo Justiciero”.

Este sistema de drones forma parte de una estrategia tecnológica orientada a potenciar las operaciones de vigilancia y reconocimiento.

El escuadrón dotará a las unidades operativas con herramientas modernas fabricadas con iniciativa propia para el control territorial, mejorando así las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Fortalecimiento de la respuesta operativa

El despliegue de estos recursos tecnológicos busca optimizar los tiempos y la eficacia de la fuerza pública frente a las amenazas delictivas.

La combinación del patrullaje terrestre mediante camionetas tácticas militares ensambladas localmente y la cobertura aérea proporcionada por los nuevos escuadrones responde a una planificación orientada a mejorar la capacidad de reacción institucional.

Las autoridades del sector de Defensa han señalado que estos logros técnicos reafirman la transición hacia un modelo operativo autosuficiente.