Ecuador prepara operaciones militares con Estados Unidos y Colombia en la frontera norte

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que Ecuador prepara con Colombia y Estados Unidos operaciones militares contra los grupos armados vinculados al narcotráfico que actúan en la frontera con territorio colombiano.

Según Loffredo, estas acciones buscan reforzar la vigilancia en el cordón fronterizo y enfrentar a las organizaciones irregulares que operan en esa zona. El ministro también señaló que las autoridades analizan mecanismos para actuar ante grupos detectados durante patrullajes o sobrevuelos.

Operaciones sostenidas y equipos con autonomía

Loffredo contó que semanas atrás se reunió con su homólogo colombiano. Durante ese encuentro, ambos hablaron sobre la ejecución de “operaciones sostenidas en el cordón de frontera norte”.

También analizaron la conformación de equipos con autonomía para tomar decisiones en el terreno cuando encuentren “blancos de oportunidad”. El ministro explicó que se trata de “grupos armados irregulares” que no constan en la planificación inicial y que aparecen durante patrullajes o sobrevuelos.

Además, discutieron la posibilidad de establecer puestos de mando unificados para las operaciones de vigilancia.

Loffredo dijo que abordará estos temas en los próximos días con el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Señaló que ese país también participará en las estrategias y operaciones previstas para la zona fronteriza con Colombia.

Ecuador busca evitar que grupos armados migren al país

El titular de Defensa afirmó que el mando militar ecuatoriano conoce el riesgo de que los grupos irregulares colombianos puedan “migrar” hacia Ecuador si el nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella “ejerce presión”. Por eso, consideró que las operaciones conjuntas cobrarán aún mayor importancia.

“Ahora es la oportunidad dorada en la que tenemos dos gobiernos decididos a enfrentar a estos grupos”, dijo Loffredo. Se refirió a Ecuador y Colombia, después de que el presidente Daniel Noboa y De la Espriella se convirtieran en aliados tras la guerra comercial que ambos países atravesaron hace unos meses, durante la fase final del periodo de Gustavo Petro.

El ministro también destacó el respaldo de Estados Unidos. “Y también está el apoyo de Estados Unidos, decidido y ya demostrado, con medios que están viniendo y que están de aquí, que son una realidad, que no son palabras”, añadió.

Loffredo señaló que las operaciones buscarán derrotar a los grupos armados que se encuentran en el corredor fronterizo. Con estas acciones, esperan garantizar a los ecuatorianos que el país “jamás será santuario de guerrilleros”.

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