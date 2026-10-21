Dos presuntos sicarios fueron detenidos tras triple crimen en Machala luego de una audiencia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Policía Nacional capturó a dos presuntos sicarios vinculados con el asesinato de tres hombres en la avenida Colón Tinoco, en Machala, provincia de El Oro. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención y señaló que los sospechosos quedaron a órdenes de la justicia para el debido proceso. Los agentes ejecutaron un operativo después de realizar investigaciones para identificar a los responsables del ataque armado.

El triple crimen ocurrió la tarde del martes 20 de octubre de 2026. Los atacantes interceptaron un taxi en el que viajaban las víctimas y dispararon contra sus ocupantes. Según la información difundida sobre el caso, los sujetos armados llegaron en dos motocicletas y dispararon más de 28 veces. Además de los tres fallecidos, el conductor del taxi y un ciudadano que se encontraba en una tienda cercana resultaron heridos.

Las cámaras de seguridad ayudaron a identificar a los sospechosos

Las investigaciones policiales permitieron identificar a los presuntos responsables mediante las cámaras de seguridad. Con esa información, los agentes ejecutaron un operativo que terminó con la captura de dos hombres señalados como posibles autores del ataque.

Reimberg informó sobre el resultado del procedimiento y destacó la aprehensión de los sospechosos. La Policía los puso a órdenes de las autoridades judiciales para que continúe el proceso correspondiente y se determine su responsabilidad en el triple asesinato.

El ataque ocurrió en la avenida Colón Tinoco, donde los agresores interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra sus ocupantes. Dos de las víctimas quedaron tendidas sobre la calzada, mientras que la tercera quedó recostada en el asiento del copiloto. El conductor del taxi sobrevivió al atentado, aunque sufrió heridas y necesitó atención médica.

Tras la alerta, la Policía acordonó la zona y personal de Criminalística recogió indicios balísticos. En las primeras diligencias, los agentes levantaron 27 restos de bala. La información difundida posteriormente sobre el caso señaló que los atacantes dispararon más de 28 veces.

DOS SUJETOS APRESADOS POR LA MUERTE DE TRES PERSONAS EN MACHALA. El hecho se dio en la av. Colón Tinoco, en esa ciudad donde tres personas fueron asesinadas en un taxi al ser atacadas por dos motos. Luego de las investigaciones fue ejecutado un operativo donde la Policía Nacional apresó a dos sicarios presuntamente vinculados a estas muertes. Estos sujetos fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 21, 2026

Las víctimas habían sido detenidas horas antes por otro caso

Los tres hombres asesinados fueron identificados como Iker Manuel Zárate Porras, de 18 años; Aron Alejandro Morán García, de 26; y Mauricio Alejandro Quezada Salazar, de 37.

Según la información policial proporcionada inicialmente, los tres habían sido detenidos horas antes del ataque por su presunta participación en el secuestro y la extorsión de una mujer colombiana. El coronel Remigio Albiño, jefe de la Policía de El Oro, explicó que los agentes localizaron a los sospechosos mediante el rastreo de una motocicleta perteneciente a la mujer, que contaba con un sistema de posicionamiento global (GPS).

El seguimiento permitió ubicar a los hombres en el sector La Fuente. Los policías los trasladaron al Comando de Policía para verificar la información del caso. Durante las diligencias, detectaron inconsistencias en la serie alfanumérica de uno de los vehículos.

Sin embargo, Albiño señaló que no existían elementos suficientes para procesarlos y que la presunta víctima no había presentado una denuncia formal. Por esas razones, los tres quedaron en libertad.

Horas después, los hombres murieron en el ataque armado de la avenida Colón Tinoco. Tras el triple crimen, la Policía inició la búsqueda de los responsables y aprehendió a dos sospechosos que, según la información preliminar del caso, pertenecerían a la banda criminal Sao Box.

Con las nuevas detenciones, los investigadores buscan establecer la responsabilidad de los dos sospechosos en el asesinato de los tres hombres. Ambos quedaron a órdenes de la justicia para continuar con el debido proceso.

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